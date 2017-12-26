Мощный циклон обрушился на Сахалин и Камчатку

По данным синоптиков, под влияние атмосферного вихря попали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский и Алеутский районы. Стихия нанесла удар и по населенным пунктам на западном побережье Сахалина.

В районах, захваченных циклоном, идет мокрый снег, причем местами — сильный. На дорогах — гололедица и снежные заносы. Скорость ветра составляет 20-25 м/с, в порывах — 33-38 м/с, метель.

Более 20 сел на острове Сахалин полностью обесточены, сообщает "Сахалинэнерго". В ликвидации последствий непогоды участвуют 27 оперативно-выездных бригад — 82 человека и 32 единицы техники. Отключено 405 трансформаторных подстанций, более 90 ЛЭП разного напряжения. Работы осложняются продолжающейся непогодой.

Главный аэропорт Камчатки, ранее закрытый по причине образования снежных заносов на полосе, возобновил свою работу. Однако межрегиональные рейсы на полуостров пока не летят. На запасных аэродромах находятся три самолёта: два, летевшие на полуостров из Москвы, и рейс из Новосибирска.

У берегов полуострова бушует шторм, волны могут достигать в высоту 8-9 метров.

В школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия. В первую смену дома разрешили остаться только учащимся начальных классов, во вторую смену занятия отменили для всех. По информации синоптиков, неблагоприятные погодные условия в южных районах Камчатки сохранятся до среды.