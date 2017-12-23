В последнюю неделю декабря на Алтае прогнозируется аномальное потепление и дождь

Южный циклон придет в Западную Сибирь из районов Каспийского моря. Он принесет с собой мощную волну тепла, температуры повысятся и наступит оттепель. Пик тепла будет достигнут во вторник, 26 декабря, когда в большинстве районов края столбики термометров поднимутся до 0-5 градусов.

После этого южный циклон уйдет на восток, и на Алтайский край начнет оказывать влияние североатлантический циклон. Он принесет более холодные и влажные воздушные массы с сильными снегопадами и метелью.

Во время прохождения атмосферных фронтов неблагоприятная погода будет превращаться в штормовую. Первая волна шторма ожидается во второй половине 25 декабря и ночью 26 декабря, вторая - 27 и 28 декабря.

В гидрометцентре отмечают, что прогноз предварительный. Более точный как обычно будет утром каждого дня на следующей неделе.