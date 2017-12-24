Спасатели предупредили о надвигающейся на Алтай непогоде

По данным синоптиков в Алтайском крае 25 и 26 декабря будет идти сильный снег и дождь. Местами будет бушевать метель с усилением ветра до 27 м/с. Также ожидается гололед и снежные заносы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В связи с этим спасатели рекомендуют:
- - убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;
- - не ставить машины вблизи деревьев, балконов;
- - на улице держитесь подальше от зданий и строений, старых деревьев.
- - будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
Из сообщения МЧС России по Алтайскому краю:
— Настоятельно рекомендуем отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.
Что нужно сделать перед выездом:
- обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;
- проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для "прикуривания", аптечки;
- непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;
- проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;
- перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.
- Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
- При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.
Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. "Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!" - призывают спасатели.
Напомним, на следующей неделе (25-31 декабря) в Алтайский край придет активный циклон, который принесет с собой мокрый снег, дождь, гололед, порывистый ветер и метель. Температура поднимется до пяти градусов тепла. А в январе 2018 года в Алтайском крае традиционно ожидаются морозы за 40 градусов.
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