Спасатели предупредили о надвигающейся на Алтай непогоде

В связи с этим спасатели рекомендуют:

- убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;

- не ставить машины вблизи деревьев, балконов;

- на улице держитесь подальше от зданий и строений, старых деревьев.

- будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

Из сообщения МЧС России по Алтайскому краю:

— Настоятельно рекомендуем отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.

Что нужно сделать перед выездом:

обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;

проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для "прикуривания", аптечки;

непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;

проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;

перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.

Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. "Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!" - призывают спасатели.

Напомним, на следующей неделе (25-31 декабря) в Алтайский край придет активный циклон, который принесет с собой мокрый снег, дождь, гололед, порывистый ветер и метель. Температура поднимется до пяти градусов тепла. А в январе 2018 года в Алтайском крае традиционно ожидаются морозы за 40 градусов.