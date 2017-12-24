Спасатели предупредили о надвигающейся на Алтай непогоде

Сегодня, 16:23.
Жизнь

По данным синоптиков в Алтайском крае 25 и 26 декабря будет идти сильный снег и дождь. Местами будет бушевать метель с усилением ветра до 27 м/с. Также ожидается гололед и снежные заносы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Дорога Алтая. Метель.
Дорога Алтая. Метель. Фото из архива редакции.

В связи с этим спасатели рекомендуют:

  • - убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;
  • - не ставить машины вблизи деревьев, балконов;
  • - на улице держитесь подальше от зданий и строений, старых деревьев.
  • - будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

Из сообщения МЧС России по Алтайскому краю:

— Настоятельно рекомендуем отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.

Что нужно сделать перед выездом:

  • обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;
  • проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для "прикуривания", аптечки;
  • непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;
  • проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;
  • перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.
  • Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
  • При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.  "Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!" - призывают спасатели.

Напомним, на следующей неделе (25-31 декабря) в Алтайский край придет активный циклон, который принесет с собой мокрый снег, дождь, гололед, порывистый ветер и метель. Температура поднимется до пяти градусов тепла. А в январе 2018 года в Алтайском крае традиционно ожидаются морозы за 40 градусов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров