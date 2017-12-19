Солнце "легло на дно" на полтора года раньше графика

"Космическая погода в окрестностях нашей планеты все больше утрачивает свою связь с Солнцем, которое по всем признакам практически легло на дно очередного минимума 11-летнего солнечного цикла на 1,5 года раньше графика", — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что магнитное поле Земли возмущено, а степень этого возмущения периодически достигает уровня очень слабой магнитной бури. Такие явления длятся недолго, а причина их кроется в другом явлении на поверхности Солнца.

"Главным фактором космической погоды стал солнечный ветер — поток плазмы, образующийся в результате непрерывного истечения верхних слоев солнечной атмосферы в окружающее космическое пространство", — объясняют природу вновь накрывших Землю магнитных бурь ученые.

Если скорость или плотность этого потока меняются, то оказывается нестабильным и давление, которое солнечный ветер оказывает на магнитосферу Земли. Периодические усиления и ослабления этого давления и выводят магнитное поле Земли из равновесия.

Ученые отмечают, что в условиях, когда вспышки на Солнце прекратились и на Землю воздействует лишь солнечный ветер, существенно облегчается прогнозирование космической погоды.

В отличие от солнечных вспышек, точный прогноз которых имеет очень низкую надежность, скорость солнечного ветра предсказывается гораздо лучше и на существенно более дальние сроки, пишет bfm.ru.