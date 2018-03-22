В российском правительстве обсуждают возможность повышения НДФЛ

Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова сообщила газете, что в кабинете обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения.

"Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% с введением необлагаемого минимума", — указывают собеседники "Ведомостей". Решение окончательно не принято, предупреждает чиновник. Другой говорит, что "консенсус достигнут", — пишет издание.

Уточняется, что на совещании обсуждалось введение налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, пишет bfm.ru.

В январе "Ведомости" уже писали о возможности повышения НДФЛ после выборов. Министр финансов России Антон Силуанов тогда заявил, что выступает против, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решений пока нет.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин попросил администрацию и правительство просчитать увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, то есть инвестировать в человеческий фактор.

Деньги на это, говорили источники "Ведомостей", предлагается, в частности, взять путем повышения налогов, к примеру, НДФЛ, акцизов на предметы роскоши, а также софинансирования населением медицинских услуг.