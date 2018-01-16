В правительстве намерены повысить НДФЛ для богатых россиян

В российском правительстве "серьезно обсуждается" возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для богатых граждан — тех, чья годовая зарплата составляет от 7 млн до 10 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин попросил администрацию и правительство просчитать увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, то есть инвестировать в человеческий фактор.
Деньги на это, говорили источники газеты "Ведомости", предлагается, в частности, взять путем повышения налогов, к примеру, НДФЛ, акцизов на предметы роскоши, а также софинансирования населением медицинских услуг.
Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%, пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.