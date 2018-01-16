В правительстве намерены повысить НДФЛ для богатых россиян

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин попросил администрацию и правительство просчитать увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, то есть инвестировать в человеческий фактор.

Деньги на это, говорили источники газеты "Ведомости", предлагается, в частности, взять путем повышения налогов, к примеру, НДФЛ, акцизов на предметы роскоши, а также софинансирования населением медицинских услуг.

Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%, пишет polit.ru.