Депутат Поклонская возмутилась сравнением тела Ленина с мощами святых

Свое мнение она высказала в Facebook. Поклонская назвала "некорректным и осознанным искажением" то, когда некоторые "используют и интерпретируют "по-своему" слова президента о некой параллели мертвого тела Ульянова в Мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со святыми мощами в монастырях и храмах". Депутат указывает, что Путин говорит о другом — о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе.

"Сто лет назад, 19 января 1918 года, Святой патриарх Тихон, обратившийся к большевикам во главе с Лениным, сказал: "Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому… — пишет Поклонская. — Поэтому Мавзолей, где лежит Ленин, является олицетворением именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к Богу и Святым Мощам Божиих Угодников не имеет. Сегодня с помощью президента мы восстанавливаем храмы и монастыри, которыми гордимся и бережем, понимая разницу между добром и злом".

Ранее президент РФ высказался о коммунизме и христианстве в эфире телеканала "Россия 1". "Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравиться, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле — свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в священном писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", — заявил Путин, пишет znak.com.

"Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите — там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи, — сказал президент. — По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело".

Справка

Первые разговоры о необходимости захоронения Ленина появились в 1991 году после распада СССР. Владимир Путин в самом начале своего первого президентского срока говорил, что считает обсуждение этого вопроса преждевременным. Он пояснил, что поколение граждан, живших при КПСС, решит, что "поклонялись ложным ценностям и жизнь прожита зря".

Вопрос захоронения Ленина вновь начали активно обсуждать в 2017 году — в годовщину Октябрьской революции. За то, чтобы предать его тело земле, активно выступают, в частности, Ксения Собчак и Рамзан Кадыров.