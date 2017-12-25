Зюганов с трибуны обратился к "гробокопателям и мерзавцам"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил с трибуны предвыборного съезда Компартии, что коммунисты "никогда не дадут" разрушить мавзолей Ленина на Красной площади в центре Москвы.
"Отстаньте вы, гробокопатели и мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя. Мы никогда не дадим его разрушить", — цитирует Зюганова РИА "Новости".
Ранее, в ходе очередного витка дискуссии об уместности пребывания мавзолея на главной площади страны, глава КПРФ заявил, что вождь революции,100-летие которой отмечается в России в 2017 году, и основатель СССР был похоронен "по христианским канонам".
В ходе своего выступления Геннадий Зюганов также заявил о необходимости корректировки Конституции РФ.
По его мнению, право одного и то же лица избираться на должность президента должно быть ограничено не двумя сроками подряд, а двумя сроками в течение всей жизни. Если бы такая норма была заложена в действующей редакции Основного закона, Владимир Путин не смог бы выдвинуть свою кандидатуру в 2012 году, спустя четыре года после завершения двух первых должностных сроков, пишет znak.com.
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