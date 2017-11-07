"Октябрь хуже фашистов". Алтайский депутат потребовала похоронить тело Ленина

Евгения Боровикова,

депутат АКЗС:

Ленина давно надо похоронить. Представляете, сколько денег из бюджета тратится на обслуживание мумии человека, который уничтожил столько народа? Только в 2016 году работы по "сохранению прижизненного облика" тела Владимира Ленина обошлись в десяток миллионов рублей! И вообще, у нас не Египет — мумии хранить. У нас православное государство, и по его канонам каждый человек должен быть предан земле. Похороните уже бедного отца пролетариата, пусть покоится с миром!

Напомним, на прошлой неделе руководитель Чечни Рамзан Кадыров предложил похоронить Ленина. Его поддержала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская. А вот телеведущая Ксения Собчак, которая также предлагает предать тело вождя мирового пролетариата земле, заметила, что решение об этом нужно принимать на референдуме. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов посчитал эту идею "болтовней, отвлекающей народ", за что Рамзан Кадыров потребовал у Зюганова извинений.

Оставить переворот в прошлом

Как заявили в местной ячейке жириновцев, у ЛДПР есть своя точка зрения на революцию, произошедшую век назад. Депутат Боровикова также высказалась по поводу октября 17-го.

Евгения Боровикова,

депутат АКЗС: