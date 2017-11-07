"Октябрь хуже фашистов". Алтайский депутат потребовала похоронить тело Ленина

Депутат краевого парламента Евгения Боровикова присоединилась к мнению Кадырова и Поклонской о том, что мумию Владимира Ленина нужно убрать из мавзолея и предать земле. Об этом представительница ЛДПР заявила в ходе "круглого стола" на тему "100-летие революции России: уроки прошлого, вызовы будущего".
Евгения Боровикова,
депутат АКЗС:
Ленина давно надо похоронить. Представляете, сколько денег из бюджета тратится на обслуживание мумии человека, который уничтожил столько народа? Только в 2016 году работы по "сохранению прижизненного облика" тела Владимира Ленина обошлись в десяток миллионов рублей! И вообще, у нас не Египет — мумии хранить. У нас православное государство, и по его канонам каждый человек должен быть предан земле. Похороните уже бедного отца пролетариата, пусть покоится с миром!
Напомним, на прошлой неделе руководитель Чечни Рамзан Кадыров предложил похоронить Ленина. Его поддержала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская. А вот телеведущая Ксения Собчак, которая также предлагает предать тело вождя мирового пролетариата земле, заметила, что решение об этом нужно принимать на референдуме. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов посчитал эту идею "болтовней, отвлекающей народ", за что Рамзан Кадыров потребовал у Зюганова извинений.
Оставить переворот в прошлом
Как заявили в местной ячейке жириновцев, у ЛДПР есть своя точка зрения на революцию, произошедшую век назад. Депутат Боровикова также высказалась по поводу октября 17-го.
Евгения Боровикова,
депутат АКЗС:
Октябрьский переворот — это страшнее Наполеона и фашистских захватчиков. Мы до сих пор мучаемся, до сих пор в крови! Все было уничтожено в той гражданской войне – погибли миллионы людей, до сих пор нет денег, загубили страну. Только бандиты могли арестовать Временное Правительство и начать красный террор. Это была отвратительная, сделанная руками иностранцев революция. Мы должны извлечь большой урок – никакого насилия в отношении граждан быть не должно. Нельзя поддерживать радикалов и фанатиков, да и во всех странах пора распустить любые организации коммунистического толка. Пусть эта жуткая страница останется в прошлом.
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