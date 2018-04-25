"Крышевание" больше не пугает: алтайский бизнес рассказал, что ему мешает развиваться

Сегодня, 12:38.
Экономика

Высокий уровень цен на сырье, топливо, тарифы, аренда — главные факторы, которые создают проблемы алтайским предпринимателям. Это следует из опроса, который провел аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае Павел Нестеров. 26 апреля он отчитается перед краевыми депутатами.

Малый бизнес.
Малый бизнес. Фото: Михаил Хаустов.

Топ-10 препятствий, которые "грузят" бизнес в Алтайском крае

(предприниматели могли назвать пять факторов)

  1. Высокий уровень цен на сырье, материалы, ГСМ, тарифы, аренда, другие издержки — 58,5% голосов.
  2. Высокая налоговая нагрузка, соцплатежи — 52,3%.
  3. Недоступность банковских кредитов — 45,4%.
  4. Высокая конкуренция на рынке — 43,5%.
  5. Дефицит квалифицированных кадров — 34,6%.
  6. Неопределенность экономической политики. Постоянно меняющиеся условия, которые не способствуют развитию бизнеса — 27,7%.
  7. Недобросовестная конкуренция со стороны теневого бизнеса — 24,6%.
  8. Административные барьеры, проверки, бюрократия, штрафы — 16,1%.
  9. Слабая поддержка от органов власти — 12,3%.
  10. Боязнь административного и уголовного преследования за незначительные правонарушения — 11,1%.

Меньше голосов набрали коррупция, несовершенство законодательной базы, непорядочность партнеров и другие. На последнем месте — криминогенная обстановка, под которой понимается "крышевание" и незаконный отъема бизнеса.

Что еще рассказали предприниматели?

Более 60% предпринимателей удовлетворяют условия ведения бизнеса в Алтайском крае.

Более 72% считают, что общая экономическая ситуация повлияла на развитие бизнеса в крае.

Более 54% планируют и дальше развивать бизнес, 3,1% — закрыть его, остальные — провести оптимизацию или сократить бизнес, но продолжать работать.

53,7% предпринимателей считает, что административная нагрузка на бизнес за год не изменилась, 31,1% отметили ее увеличение.

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