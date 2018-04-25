"Крышевание" больше не пугает: алтайский бизнес рассказал, что ему мешает развиваться

Более 60% предпринимателей удовлетворяют условия ведения бизнеса в Алтайском крае.

Более 72% считают, что общая экономическая ситуация повлияла на развитие бизнеса в крае.

Более 54% планируют и дальше развивать бизнес, 3,1% — закрыть его, остальные — провести оптимизацию или сократить бизнес, но продолжать работать.

53,7% предпринимателей считает, что административная нагрузка на бизнес за год не изменилась, 31,1% отметили ее увеличение.