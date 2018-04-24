У бойкотирующих посевную алтайских фермеров могут отнять землю уже через год

Что предложил Серов?

Парламентские слушания проходили в Государственном университете по землеустройству в Москве. Вице-спикер краевого парламента рассказал о правовом регулировании оборота земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае. Высказывания краевого депутата приводит сайт "Единой России".

По его словам, посевные площади в регионе полностью обрабатываются, а сельхозпроизводители выстраиваются в очередь за свободными участками. При этом, утверждает Серов, вопрос недобросовестного использования земель надо решать жестче.

В качестве меры он предложил сократить срок неиспользования сельхознаделов с нынешних 3 лет до 1 года.

Сергей Серов,

вице-спикер Алтайского краевого законодательного собрания:

— Для этого, полагаем, необходимо установить, что участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке. При условии того, что в течение одного года с момента выявления в рамках государственного надзора факта его неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства.

Сайт "ЕР" сообщает, что члены Совета Федерации готовы поддержать предложения алтайского депутата.

О массовом исходе речи нет

Заявления алтайского депутата прозвучали на фоне разразившегося скандала, связанного с местными фермерами, которые отказались проводить посевную в нынешнем году из-за низких цен на зерно. Так, по крайней мере, заявляли краевые СМИ.

Позже местные власти постарались снизить накал. Первый вице-премьер алтайского правительства Александр Лукьянов отметил: 11 крестьянско-фермерских хозяйств в Мамонтовском районе действительно не будут работать. Но связано это не с кризисной ситуацией на рынке, а личными мотивами. При этом чиновник отметил, что их земля будет передана другим сельхозпроизводителям.

Как сообщил altapress.ru Александр Балаков, председателя Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, подобные истории в текущем году могут повториться и в других территориях края. Однако о массовом исходе фермеров из бизнеса речь пока не идет.