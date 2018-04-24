У бойкотирующих посевную алтайских фермеров могут отнять землю уже через год

Вице-спикер краевого Заксобрания Сергей Серов на прошлой неделе заявил, что надо ужесточить наказание за неиспользование земли сельхозназначения. По его словам, изымать у собственника участки надо уже после первого года простоя. Заявления алтайского депутата прозвучали на фоне неоднозначной истории с мамонтовскими фермерами, которые массово решили уйти из бизнеса.
Что предложил Серов?
Парламентские слушания проходили в Государственном университете по землеустройству в Москве. Вице-спикер краевого парламента рассказал о правовом регулировании оборота земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае. Высказывания краевого депутата приводит сайт "Единой России".
По его словам, посевные площади в регионе полностью обрабатываются, а сельхозпроизводители выстраиваются в очередь за свободными участками. При этом, утверждает Серов, вопрос недобросовестного использования земель надо решать жестче.
В качестве меры он предложил сократить срок неиспользования сельхознаделов с нынешних 3 лет до 1 года.
Сергей Серов,
вице-спикер Алтайского краевого законодательного собрания:
— Для этого, полагаем, необходимо установить, что участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке. При условии того, что в течение одного года с момента выявления в рамках государственного надзора факта его неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства.
Сайт "ЕР" сообщает, что члены Совета Федерации готовы поддержать предложения алтайского депутата.
О массовом исходе речи нет
Заявления алтайского депутата прозвучали на фоне разразившегося скандала, связанного с местными фермерами, которые отказались проводить посевную в нынешнем году из-за низких цен на зерно. Так, по крайней мере, заявляли краевые СМИ.
Позже местные власти постарались снизить накал. Первый вице-премьер алтайского правительства Александр Лукьянов отметил: 11 крестьянско-фермерских хозяйств в Мамонтовском районе действительно не будут работать. Но связано это не с кризисной ситуацией на рынке, а личными мотивами. При этом чиновник отметил, что их земля будет передана другим сельхозпроизводителям.
Как сообщил altapress.ru Александр Балаков, председателя Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, подобные истории в текущем году могут повториться и в других территориях края. Однако о массовом исходе фермеров из бизнеса речь пока не идет.
- В правительстве Алтайского края рассказали о "бойкотирующих" посевную фермерах
- Как алтайские аграрии внезапно оказались должны москвичам 65 млн рублей
- Барнаульскому элеватору будут искать нового арендатора. Кто им может стать?
- Сюжет: Агропромышленный комплекс
- Сюжет: АПК в условиях кризиса
- Сюжет: Землеустройство
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.