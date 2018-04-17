В правительстве Алтайского края рассказали о "бойкотирующих" посевную фермерах

Сегодня, 07:34.
Экономика

11 крестьянско-фермерских хозяйств в Мамонтовском районе не будут в 2018 году проводить посевную. Об этом 16 апреля в ходе общения с журналистами рассказал первый заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов. По его словам, большинство этих фермеров обрабатывают незначительные площади пашни и уходят из бизнеса в силу возраста. "Такое происходит каждый год", — заверил вице-премьер.  

Полевой стан во время посевной.
Полевой стан во время посевной. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Ранее издание Политсиб.ру сообщило о 18 сельхозпредприятиях, которые отказываются в этом сезоне участвовать в посевной из-за низких цен на зерно.

Александр Лукьянов,
первый заместитель председателя правительства Алтайского края: 

— Я специально запросил информацию в администрации Мамонтовского района. Там ответили: действительно некоторые фермеры решили отойти от дел. 10 из них обрабатывают от 40 до 150 га пашни. О каком уровне земледелия и севообороте в данном случае может идти речь! У некоторых из них урожайность зерновых в прошлом году было по 2-3 ц\га. При условии, что в этой территории при соблюдении всех технологических аспектов можно получать по 20 центнеров с гектара.

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По словам вице-премьера, подобная ситуация не уникальная. Даже в предыдущие относительно успешные для сельского хозяйства годы доля рентабельных хозяйств составляла 92-94%. Оставшиеся либо самостоятельно закрывали свой бизнес, либо шли через процедуру банкротства. 

Освободившаяся земля, как правило, возвращалась в районный фонд перераспределения либо сдавалась в субаренду другим сельхозпроизводителям. Так же будет и в этом случае, заверил чиновник. 

В 2018 году площадь пашни в Алтайском крае остается на уровне 2017 года и составит 5,4 млн га. Из них 4,8 млн придется на яровые культуры.      

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