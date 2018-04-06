Барнаульскому элеватору будут искать нового арендатора. Кто им может стать?

5 апреля на аукцион выставили право аренды имущества барнаульского элеватора. Комплекс существенно подешевел: начальная стоимость аренды снизилась с 10,3 млн до 5,6 млн рублей. Несмотря на это крупные компании пока не заинтересовались предложением, сообщили источники altapress.ru в правительстве края.
Аукцион назначен на 11 мая. Шаг — 281,4 тыс рублей, задаток — 562,8 тыс рублей. Новому арендатору передадут недвижимое имущество, земельный участок, подъездные железнодорожные пути и другое.
Комплекс передадут в аренду на 5 лет. Целевое назначение — для переработки зерна и выпуска хлебопродуктов.
Как сообщил источник близкий к отрасли зернопереработки, снижение начальной цены на право аренды связано с переоценкой элеватора. В этот раз объект оценивался не как действующий бизнес, а как комплекс зданий и сооружений.
Кто претенденты?
По данным altapress.ru, барнаульским элеватором интересуются мелкие предприятия, занимающиеся перевалкой зерна. О крупном "якорном" арендаторе пока речи не идет. Ранее в качестве подобного управленца называли компанию "Юг Сибири". Сейчас известно, что на условиях аренды объект агрохолдингу не интересен.
Напомним, арендатор барнаульского элеваторы сменился в феврале 2016 года, после того, как рубцовская агропромышленная компания "Мельник" решила покинуть объект. "Мельник" забрал с собой часть производственного оборудования, купленного за свой счет.
Новым арендатором стала фирма "ЗерноСбыт", но она проработала чуть больше года. Трейдер свернул свою деятельность на элеваторе после череды громких скандалов.
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