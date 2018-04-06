Барнаульскому элеватору будут искать нового арендатора. Кто им может стать?

Аукцион назначен на 11 мая. Шаг — 281,4 тыс рублей, задаток — 562,8 тыс рублей. Новому арендатору передадут недвижимое имущество, земельный участок, подъездные железнодорожные пути и другое.

Комплекс передадут в аренду на 5 лет. Целевое назначение — для переработки зерна и выпуска хлебопродуктов.

Как сообщил источник близкий к отрасли зернопереработки, снижение начальной цены на право аренды связано с переоценкой элеватора. В этот раз объект оценивался не как действующий бизнес, а как комплекс зданий и сооружений.

Кто претенденты?

По данным altapress.ru, барнаульским элеватором интересуются мелкие предприятия, занимающиеся перевалкой зерна. О крупном "якорном" арендаторе пока речи не идет. Ранее в качестве подобного управленца называли компанию "Юг Сибири". Сейчас известно, что на условиях аренды объект агрохолдингу не интересен.

Напомним, арендатор барнаульского элеваторы сменился в феврале 2016 года, после того, как рубцовская агропромышленная компания "Мельник" решила покинуть объект. "Мельник" забрал с собой часть производственного оборудования, купленного за свой счет.

Новым арендатором стала фирма "ЗерноСбыт", но она проработала чуть больше года. Трейдер свернул свою деятельность на элеваторе после череды громких скандалов.