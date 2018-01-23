Бывший арендатор барнаульского элеватора задолжал работникам почти 0,5 млн рублей

Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как рассказала altapress.ru одна из бывших сотрудниц "ЗерноСбыта", после того, как они обратились в службу судебных приставов выяснилось, что оборудование, которое установлено на элеваторе и принадлежит его бывшему арендатору уже имеет обременение. Компания "Предгорье", ранее поставлявшая зерно элеватору и не получившая полный расчет, намерена добиваться продажи ликвидного имущества "ЗерноСбыта", чтобы вернуть свои долги.

По словам работников, этот факт существенно осложняет все дело. Высока вероятность, что желающих вернуть деньги будет еще больше. Согласно данным Арбитражного суда Алтайского края, в регионе более десятка компаний, пытающихся взыскать с "ЗерноСбыта" свои деньги. Счет идет на десятки миллионов рублей.

Сейчас на мощностях барнаульского элеватора работает компания "Грейн". По словам бывших сотрудников, ее директор Данил Красоусский несколько месяцев назад в разговоре с ними пообещал погасить долги по заработной плате. Сейчас об исполнении этих обещаний речи не идет, говорят они.

Арендатор барнаульского элеваторы сменился в феврале 2016 года — после того, как рубцовская агропромышленная компания "Мельник" решила покинуть этот объект, забрав с собой часть производственного оборудования, купленного за свой счет.

На аукционе на право заключения договора аренды победителем признали компанию "Зерносбыт", предложившую самую большую сумму в размере 16,5 млн рублей. Стартовая цена равнялась 10,3 млн рублей. Компания "Доминант", владеющая в регионе "Черемновским сахарным заводом" и рядом крупных сельхозпредприятий, предлагала 16 млн рублей. Позже ее представитель рассказывал altapress.ru, что дальнейшее повышение было нецелесообразным.

Согласно договору, сумма ежемесячной арендной платы составляла 1,3 млн рублей. Документ был подписан на пять лет. В августе 2016 года "Зерносбыт" начал приемку зерна. Сергей Бадин, на тот момент директор барнаульского элеватора, рассказывал, что в течение полугода на объекте велась подготовительная работа. Здесь были полностью заменены транспортерные ленты на трех силосных корпусах, установлен новый автоподъемник и новые автомобильные весы тонажем 80 тонн.

На основных объектах и подсобных помещения перекрыли крышу. Как утверждало руководство элеватора, на реконструкцию объекта потратили 22 млн рублей.

В течение полугода "Зерносбыт" планировал запустить здесь крупяной цех, ориентированный на выпуск готовой продукции из гороха, ячменя и пшеницы. Следующим этапом развития должен был стать гречезавод. Однако эти планы так и не реализовались. В сентябре 2017 года договор об аренде имущества элеватора с компанией был расторгнут.