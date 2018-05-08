Сократить бедность вдвое: Путин подписал указ, определяющий, как будет жить Россия

Президент Владимир Путин в день своей инаугурации 7 мая подписал указ, который определяет приоритеты в развитии страны на 6 лет. Так, число бедных людей должно сократиться вдвое, ставка по ипотеке упасть ниже 8%, а средняя продолжительность жизни возрасти до 78 лет. Altapress.ru рассказывает, какие поставленные президентом цели касаются жителей и бизнес Алтайского края.
Почему это важно?
1. Майские указы президента от 7 мая 2012 года стали основным руководством к действию на шесть лет для всей управленческой системы страны: от сельсовета до правительства России. Большинство федеральных и местных решений принимались для того, чтобы выполнить их пункты: повышать зарплаты, открывать новые детсады и т. д. По тому, как исполняются эти указы, оценивали работу губернаторов и мэров. Так же будет и на этот раз.
2. Пункты прогнозируют основные направления будущих бюджетных трат.
Цели на 6 лет:
- Снижение уровня бедности в два раза
- Продолжительность жизни — 78 лет (80 лет — к 2030 году). Сейчас в стране — 72,7 года, сообщала вице-премьер Ольга Голодец. В Алтайском крае — 71,8
- Продолжительность здоровой жизни — 67 лет
- Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно
- Рост числа инновационных предприятий до 50% от общего количества
- Вхождение России в число 5 крупнейших экономик мира
- Инфляция — не выше 4% в год
- Доля несырьевого экспорта должна составлять не менее чем 20% от ВВП страны
Здравоохранение
- Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения, младенческой смертности — до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей (по итогам 2017 года — 5,3, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова).
- Ликвидация кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную помощь.
- ФАПы или амбулатории должны работать в населенных пунктах, где проживает от 100 до 2 тыс. человек, а в села, где менее 100 человек — приезжать мобильные медкомплексы.
Образование
- Россия должна войти в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
- 100-процентное обеспечение (уже к 2021 году) местами в детсадах детей в возрасте до 3 лет.
- Внедрение новых методов образования и воспитания в школах. Отдельно выделено "обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"".
- Внедрение национальной системы профессионального роста педработников, которая должна охватить не менее 50% учителей.
- Рост не менее чем в 2 раза числа иностранных студентов.
Культура
- Создание (реконструкция) музеев, концертных залов, театральных, музыкальных, хореографических и других творческих школ, а также выставочных пространств.
- Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.
- Создание (реконструкция) сельских ДК, развитие муниципальных библиотек.
- Создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах России.
- Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах, где живут до 500 тыс. человек.
- Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров.
Строительство, жилье, городская среда
- Жильем должны быть обеспечены семьи со средним достатком. В том числе — с помощью ипотеки, ставка по которой должна быть менее 8%. В марте 2018 года она составила 9,64%, в Алтайском крае — 9,78%.
- Рост объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год. Сейчас в стране вводят около 80 млн кв. метров. В Алтайском крае в 2017 году ввели 626 тыс. "квадратов".
- Поэтапный переход от долевого строительства к другим формам привлечения средств граждан.
- Модернизация строительной отрасли, ограничение на использование устаревших технологий.
- Снижение административной нагрузки на застройщиков.
- Эффективное использование земель для жилищного строительства, в том числе с учетом сохранения зеленого фонда и объектов, имеющих историко-культурное, рекреационное, оздоровительное значение.
Экология
- Ликвидация всех несанкционированных свалок, выявленных на 1 января 2018 года.
- Рекультивация территорий, на которых были размещены свалки, создание условий для вторичной переработки отходов.
- Кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, уменьшение не менее чем на 20% объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах.
- Повышение качества питьевой воды, в том числе в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения.
- Сохранение уникальных водных систем, в том числе озер Байкал и Телецкое.
- Увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн гектаров.
- Сохранение лесов, в том числе путем их воспроизводства на всех вырубленных участках.
Дороги
- Увеличение доли региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50%.
- Снижение доли перегруженных федеральных и региональных автодорог на 10%.
- Снижение числа аварийно-опасных участков в 2 раза.
- Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза — не более 4 человек на 100 тыс. населения (к 2030 году — стремление к нулевому уровню смертности). В Алтайском крае в 2017 году показатель составил 10,1 человек на 100 тыс.
- Доведение доли автодорог в крупных городах, соответствующих нормативным требованиям, до 85%. В городах края 54% дорог соответствуют нормативам, говорил губернатор Александр Карлин в конце 2017 года.
- Доведение норматива зачисления акцизов на ГСМ в региональный бюджет до 100%. В 2017 году в бюджет края зачислялось 57,1%, что составило 6,1 млрд.
- Усиление ответственности водителей за нарушение ПДД и требований к уровню их подготовки.
Промышленность
- Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей — не ниже 5% в год.
- Привлечение к участию в отраслевой программе развития предприятий не менее чем в 10 регионах ежегодно.
- Вовлечение в реализацию этой программы не менее 10 тыс. средних и крупных несырьевых предприятий
- Предоставление налоговых преференций для стимулирование внедрения передовых технологий на предприятиях.
Наука
- Вхождение России в число 5 ведущих стран мира по научным исследованиям и разработкам.
- Опережающий рост затрат на научные исследования по сравнению с ростом ВВП страны.
- Обновление не менее 50% приборной базы ведущих научных организаций.
- Создание научных центров мирового уровня, включая сеть математических центров и центров геномных исследований.
Цифровая экономика
- Увеличение затрат на развитие цифровой экономики не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом.
- Создание инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.
- Использование преимущественно отечественного программного обеспечения муниципальными и госорганами.
- Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных.
- Создание системы финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий.
Предпринимательство
- Упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику.
- Ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых МСБ.
- Увеличение доли экспортеров от МСБ в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем до 10%.
- Создание нового режима налогообложения для самозанятых граждан, который освобождает от лишних отчетов, предполагает автоматическую передачу данных о продажах в налоговую, вводит единый платеж с выручки, включающий и страховые взносы.
Инфраструктура
- Сокращения времени ж/д перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней
- Увеличение объема транзитных ж/д перевозок контейнеров в 4 раза.
- Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего числа внутренних авиаперевозок.
- К 1 октября правительство России совместно с регионами должны подготовить национальные программы по указанным отраслям, чтобы представить их президенту.
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