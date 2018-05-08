Сократить бедность вдвое: Путин подписал указ, определяющий, как будет жить Россия

Почему это важно?

1. Майские указы президента от 7 мая 2012 года стали основным руководством к действию на шесть лет для всей управленческой системы страны: от сельсовета до правительства России. Большинство федеральных и местных решений принимались для того, чтобы выполнить их пункты: повышать зарплаты, открывать новые детсады и т. д. По тому, как исполняются эти указы, оценивали работу губернаторов и мэров. Так же будет и на этот раз.

2. Пункты прогнозируют основные направления будущих бюджетных трат.

Цели на 6 лет:

Снижение уровня бедности в два раза

Продолжительность жизни — 78 лет (80 лет — к 2030 году). Сейчас в стране — 72,7 года, сообщала вице-премьер Ольга Голодец. В Алтайском крае — 71,8

Продолжительность здоровой жизни — 67 лет

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно

Рост числа инновационных предприятий до 50% от общего количества

Вхождение России в число 5 крупнейших экономик мира

Инфляция — не выше 4% в год

Доля несырьевого экспорта должна составлять не менее чем 20% от ВВП страны

Здравоохранение

Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения, младенческой смертности — до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей (по итогам 2017 года — 5,3, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова).

Ликвидация кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную помощь.

ФАПы или амбулатории должны работать в населенных пунктах, где проживает от 100 до 2 тыс. человек, а в села, где менее 100 человек — приезжать мобильные медкомплексы.

Образование

Россия должна войти в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

100-процентное обеспечение (уже к 2021 году) местами в детсадах детей в возрасте до 3 лет.

Внедрение новых методов образования и воспитания в школах. Отдельно выделено "обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"".

Внедрение национальной системы профессионального роста педработников, которая должна охватить не менее 50% учителей.

Рост не менее чем в 2 раза числа иностранных студентов.

Культура

Создание (реконструкция) музеев, концертных залов, театральных, музыкальных, хореографических и других творческих школ, а также выставочных пространств.

Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.

Создание (реконструкция) сельских ДК, развитие муниципальных библиотек.

Создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах России.

Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах, где живут до 500 тыс. человек.

Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров.

Строительство, жилье, городская среда

Жильем должны быть обеспечены семьи со средним достатком. В том числе — с помощью ипотеки, ставка по которой должна быть менее 8%. В марте 2018 года она составила 9,64%, в Алтайском крае — 9,78%.

Рост объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год. Сейчас в стране вводят около 80 млн кв. метров. В Алтайском крае в 2017 году ввели 626 тыс. "квадратов".

Поэтапный переход от долевого строительства к другим формам привлечения средств граждан.

Модернизация строительной отрасли, ограничение на использование устаревших технологий.

Снижение административной нагрузки на застройщиков.

Эффективное использование земель для жилищного строительства, в том числе с учетом сохранения зеленого фонда и объектов, имеющих историко-культурное, рекреационное, оздоровительное значение.

Экология

Ликвидация всех несанкционированных свалок, выявленных на 1 января 2018 года.

Рекультивация территорий, на которых были размещены свалки, создание условий для вторичной переработки отходов.

Кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, уменьшение не менее чем на 20% объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах.

Повышение качества питьевой воды, в том числе в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения.

Сохранение уникальных водных систем, в том числе озер Байкал и Телецкое.

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн гектаров.

Сохранение лесов, в том числе путем их воспроизводства на всех вырубленных участках.

Дороги

Увеличение доли региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50%.

Снижение доли перегруженных федеральных и региональных автодорог на 10%.

Снижение числа аварийно-опасных участков в 2 раза.

Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза — не более 4 человек на 100 тыс. населения (к 2030 году — стремление к нулевому уровню смертности). В Алтайском крае в 2017 году показатель составил 10,1 человек на 100 тыс.

Доведение доли автодорог в крупных городах, соответствующих нормативным требованиям, до 85%. В городах края 54% дорог соответствуют нормативам, говорил губернатор Александр Карлин в конце 2017 года.

Доведение норматива зачисления акцизов на ГСМ в региональный бюджет до 100%. В 2017 году в бюджет края зачислялось 57,1%, что составило 6,1 млрд.

Усиление ответственности водителей за нарушение ПДД и требований к уровню их подготовки.

Промышленность

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей — не ниже 5% в год.

Привлечение к участию в отраслевой программе развития предприятий не менее чем в 10 регионах ежегодно.

Вовлечение в реализацию этой программы не менее 10 тыс. средних и крупных несырьевых предприятий

Предоставление налоговых преференций для стимулирование внедрения передовых технологий на предприятиях.

Наука

Вхождение России в число 5 ведущих стран мира по научным исследованиям и разработкам.

Опережающий рост затрат на научные исследования по сравнению с ростом ВВП страны.

Обновление не менее 50% приборной базы ведущих научных организаций.

Создание научных центров мирового уровня, включая сеть математических центров и центров геномных исследований.

Цифровая экономика

Увеличение затрат на развитие цифровой экономики не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом.

Создание инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения муниципальными и госорганами.

Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных.

Создание системы финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий.

Предпринимательство

Упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику.

Ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых МСБ.

Увеличение доли экспортеров от МСБ в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем до 10%.

Создание нового режима налогообложения для самозанятых граждан, который освобождает от лишних отчетов, предполагает автоматическую передачу данных о продажах в налоговую, вводит единый платеж с выручки, включающий и страховые взносы.

Инфраструктура

Сокращения времени ж/д перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней

Увеличение объема транзитных ж/д перевозок контейнеров в 4 раза.