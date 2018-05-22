Плюс 20 тысяч: как накопить на пенсию, если вы не рассчитываете на государство

Краткое содержание

Финансовая цель: получать 20 тыс. рублей в месяц плюсом к пенсии

— Если вы зайдете на сайт Пенсионного фонда и посчитаете сколько составит ваша будущая пенсия, то поймете: думать о том, на что жить после 55-60 лет нужно уже сейчас. Сформировать свой личный пенсионный фонд довольно сложно, но реально. Особенно если вам сейчас 35 лет и меньше.

Мария Кулагина, финансовый консультант.

Я покажу к какой цифре вы должны стремиться и через какие инструменты к ней теоретически можно прийти. "Теоретически", потому что на практике будут вмешиваться риски, неопределенность, форсмажоры.

Нужно создать несколько "подушек безопасности", только тогда никакой форсмажор не обнулит ваши резервы. Это может сделать только смерть, но в таком случае вам будет уже все равно.

Допустим, человек хочет получать плюсом к своей будущей пенсии 20 тыс. рублей в месяц. Он посчитал и решил, что этой суммы ему будет достаточно. Сейчас он зарабатывает 45 тыс. рублей, на пенсию выйдет к 2040 году.

Шаг 1. Считаем свой "чистый доход" и возможные накопления

— Для начала необходимо оценить свой чистый денежный поток — сколько денег у вас остается за вычетом постоянных ежемесячных расходов. Половина людей, которые приходят ко мне на консультации, не знают эту цифру. Те, кому денег на жизнь хватает, часто даже не пытаются понять, какой у них есть резерв для экономии и увеличения дохода.

Например, у нашего героя чистый денежный поток (т.е. разница между ежемесячными доходами и расходами) — 15 тыс. рублей в месяц.

Начнем расчет необходимой суммы нашего пенсионного фонда с элементарного варианта — накоплений на депозите. Сегодня средняя ставка по депозиту составляет 6%. Несложные подсчеты дают понять, что по сегодняшним деньгам нужно иметь 4 млн. рублей на депозите, чтобы получать 20 тыс. рублей в месяц с процентов.

Чтобы эта сумма накопилась за оставшиеся до пенсии 22 года откладывать нужно как раз чуть больше 15 тыс. рублей в месяц (15 150 рублей).

Шаг 2. Учитываем фактор времени и инфляцию

—Все бы хорошо, но мы понимаем, что существует инфляция. Потому наш расчет не совсем корректен. Та сумма, которую мы получим в виде процентов с 4 млн рублей, в реальном исчислении будет намного меньше 20 тыс. рублей к 2040 году.

Чтобы посчитать реальную сумму, нужно использовать формулу временной стоимости денег. В ней учитывается размер фонда, который требуется на сегодняшний день, средний уровень инфляции за рассматриваемый период и количество лет, которые остались до нашей финансовой цели.

В результате мы получим порядка 13,4 млн рублей, если размер инфляции сохранится на уровне последних 3-5 лет и составит порядка 5-7% в год. Именно столько нужно, чтобы по сегодняшним деньгам генерировать 20 тыс. рублей в месяц через 22 года. И эта цифра уже ближе к реальности.

Но как финансист я понимаю, что здесь еще нужно учесть уровень рисков и нормы доходности. К тому же уровень инфляции тоже необходимо корректировать — это изменяющаяся величина, которую сложно точно измерить. После всех детальных расчетов может получиться сумма, например, 50 млн. рублей.

Шаг 3. Ищем варианты, как приблизиться к этой цифре

— Будем отталкиваться от 13,4 млн рублей — это необходимый минимум. Возникает закономерный вопрос: как прийти к этой цифре и где хранить свои ресурсы? На самом деле цифра не такая уж большая. Некоторые люди способны ее достичь за один месяц.

Допустим, если хранить свои сбережения (15 тыс. рублей ежемесячно) на депозите под 6% годовых, то через 22 года, мы выйдем на 8 млн. рублей. То есть до обозначенной суммы в 13,4 млн руб. еще далеко.

Это яркая иллюстрация того, что депозит — не инвестиция, он с трудом отбивает инфляцию. К тому же банки, скорее всего, будут уменьшать проценты по депозитам, если Центробанк продолжит политику по снижению ключевой ставки.

Тогда в чем держать свои средства? Какие есть инструменты?

Шаг 4. Смотрим на базовые финансовые инструменты

Валюта (доллары США)

Доллар очень хорошо поднимался в последнее время только в 2014 году. В последние три года курс доллара стабильно падает, и никаких перспектив его существенного роста нет.

Однако доподлинно предсказать что будет происходить в мировой экономике, политике и учесть все курсообразующие факторы невозможно. С точки зрения диверсификации личного инвестиционного портфеля к валюте стоит присмотреться.

Недвижимость (квартиры)

Рынок недвижимости в последнее время просел. Чистая доходность квартир составляет 2-3%. То есть меньше, чем депозит. Держать квартиру как актив в большинстве случаев невыгодно. Есть только одно исключение: расположение в очень удачном месте, где она не будет простаивать. Например, рядом с вузами. Но и в этом случае важно помнить про износ актива (мелкий ремонт и обновление), а также про то, что строящиеся рядом новые многоквартирные дома влияют на стоимость вторичного жилья.

Возможно, в 2018 году на рынке недвижимости произойдет небольшое оживление из-за того, что государство запустило программу льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми под 6% годовых.

Облигации федерального займа (ОФЗ)

Риск не получить свои деньги обратно только один — крах государства. Но в этом случае уже вообще будет сложно о чем-то говорить. Так что ОФЗ главная альтернатива депозиту. Но нужно точно знать, какие облигации брать — с постоянным купоном или плавающим, какой доходности, как и когда можно выводить деньги и другие нюансы.

Справка

ОФЗ — это ценные бумаги, которые выпускает государство для пополнения казны за счет их продажи. Они имеют ограниченный срок обращения. Он может колебаться от одного года до трех лет. После его истечения владелец ценных бумаг получает процентный доход, начисляемый к номинальной стоимости облигаций и деньги за номинальную стоимость облигаций.

Акции

Хороший вариант инвестирования и очень недооцененный. Например, колебания стоимости акции Сбербанка в 2017 году достигали почти 50% (со 140 рублей за акцию до 200 рублей). Рынок ценных бумаг в России только формируется. И здесь нужно знать, какую ценную бумагу брать, когда в нее заходить и когда из нее выходить.

Инвестиционное или накопительное страхование жизни

Вы вносите сумму, которая страхует вас на случай смерти или серьезных заболеваний. Если наступает смерть, родственники получат возврат с хорошими процентами (иногда сумма увеличивается в 2 раза). Если возникает заболевание, то по страховому полису все расходы на лечение будут компенсированы.

Инвестиционная составляющая здесь заключается в том, что брокер разместит ваши деньги на фондовом рынке, и вы будете получать 8-25% годовых вне зависимости от того, наступил страховой случай или нет. Однако тут важно помнить, что эти выплаты не являются гарантированными и вы будете получать процент только в случае успешной брокерской операции.

Криптовалюты

Дух от их волатильности захватывает. Сегодня биткоин стоит $8 тыс. долларов, завтра $12 тыс. Но рынок очень рискованный и нестабильный. В него ни в коем случае нельзя входить последними средствами. Обывателю здесь сложно заработать.

Шаг 5. Выбираем подходящий для себя актив

Чтобы выбрать подходящий актив, нужно оценить его доходность, ликвидность и риски. К тому же при разработке финансовой стратегии для достижения цели (в нашем случае это формирование личного пенсионного фонда) нужно понимать на какой позиции вы сегодня находитесь.

А именно: сколько вам лет, каков ваш доход и активы, сколько на вас иждивенцев, каково состояние вашего здоровья, есть ли у вас долги (кредиты) и в каком объеме и так далее.

Также важно посмотреть в будущее, понять какие факторы могут повлиять на стоимость актива. Лучше получить консультацию в профессиональной среде.

Активный возраст длится примерно 30 лет — с 25 до 55 лет. Они пройдут очень быстро. Если все будет нормально, вы после этого сможете прожить еще лет 30. Доход у вас, скорее всего, будет очень невысоким. И как пройдут эти годы, лучше думать уже сейчас.

Три наивных вопроса Марии Кулагиной

— А что делать тем, у кого маленькая зарплата?

— Нужно исходить не из средней зарплаты, а из чистого денежного потока. Если 21 тыс. рублей зарабатывает студент (молодой, без детей, без кредитов и болезней), то это одна стратегия. Если это глава семьи в возрасте 40 лет с тремя иждивенцами и заболеваниями – то другая.

Нужно помнить, что из одной овчины семь шапок сшить нельзя, поэтому если откладывать не получается совсем – нужно работать над увеличением своих доходов.

Личная финансовая стратегия, как правило, строится по такой схеме:

Погашение кредитов и долгов (по ним процент всегда выше, чем по большинству активов).

Формирование резерва (на депозите) в размере не менее 6 среднемесячных зарплат.

Инвестиции.

Но в реальности все индивидуально.

— А если я ничего не понимаю в финансовых инструментах?

— В них реально разобраться, начав с нуля, начать с консультаций и обучающих семинаров, затем практические шаги по инвестированию (нужно быть готовым к финансовым потерям). Времени для этого всем нужно разное количество.

— Можно ли в старости жить на накопления?

— Это агрессивная стратегия (брать деньги из суммы). Вы не знаете сколько вы лет проживете, а также всех рисков. Из самой суммы деньги можно брать только в случае форсмажоров (болезни, потопы, пожары, кражи, суды, войны, катастрофы и так далее) Консервативная же стратегия предполагает минимизацию рисков. Выбор стратегии делает сам человек. Главное чтобы выбор был осознанным.

Кто такая Мария Кулагина

Мария Кулагина работает финансистом 15 лет. Она была ведущим экономистом в "Сити-центре", начальником финансового отдела "Барнаульского пивоваренного завода", финансовым директором предприятия "СиСорт". Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Автор более 45 научных публикаций и нескольких книг на финансовые темы.