Повышение пенсионного возраста: безответные вопросы о будущей реформе

Надежда Скалон, обозреватель ИД "Алтапресс".

Эту старую песню о главном так давно исполняли в разной аранжировке, что с ней уже мало кому хочется спорить. Ну, нет в Пенсионном фонде столько денег, чтобы финансировать 55–60-летнюю молодежь, вполне способную на трудовые подвиги. Что тут попишешь?

Между прочим, если вы не заметили, возраст этот уже повысили без шума и пыли. Правда, пока не для всех. Это решение, действующее с 2015 года, парадоксально: человеку откажут в назначении пенсии в 55–60 лет из-за ошибок в прошлой трудовой жизни. А ведь прошлое мы изменить не можем.

О ком идет речь? О тех, кто к своим 55 (женщины) или 60 (мужчины) годам не набрал страховой стаж и пенсионные баллы. Им страховую пенсию в этом возрасте не дадут, и претендовать они могут только на социальную. Но — внимание! — на пять лет позже.

Оба требования — и к страховому стажу, и к баллам — напрямую связаны с добросовестностью работодателя. Первое — это период, во время которого работодатель платил за работника взносы в Пенсионный фонд (девять лет в 2018 году, 15 — к 2025-му). Баллы же (13,8) зарабатывают при более-менее высокой зарплате — но только официальной.

Задается вопрос: много ли у нас предприятий, чьи работники способны диктовать условия своему работодателю, который из экономии не оформляет зарплату официально и не платит взносы?

Инструменты воздействия на такого работодателя, конечно, есть: на директора можно настучать в трудинспекцию. Но больше в теории. Плохо себе представляю, как этим будут заниматься жители малых сел и небольших городов.

Кстати, по данным "Российской газеты", в 2016 году постоянно получали зарплату "в конвертах" 29% работников. Так что эта проблема уже не только тех, кому сегодня отказали в пенсии, а и 20–30-летних.

Вообще, к пенсионной формуле от 2015 года много и других вопросов — знать бы, кому их задать. Почему, например, условием для самого назначения страховой пенсии стал размер зарплаты? Да, зарплата всю жизнь влияла на размер пенсии. Но не на то, дадут ли ее вообще.

Пить боржоми тут, понятно, поздно. Новая формула уже три года работает, отказы в назначении пенсий 55-летним женщинам и 60-летним мужчинам имеют место.

Но, пожалуй, самое противное в этом то, что разработчики этой формулы, скорее всего, люди не бедные. На будущую пенсию они накопили в банке или прикупили недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду на старости лет.

Надо полагать, таким же людям поручат и разработку схемы всеобщего повышения пенсионного возраста. Интересно, к какому возрасту после этого люди смогут претендовать на социальную пенсию? Думаю, сюрпризов тоже будет немало.