Минфин хочет уменьшить затраты на пенсии и социалку

В 2018 году в России могут уменьшить бюджетные расходы на пенсионное и социальное обеспечение. Такие предложения обнаружили журналисты РИА Новости в проекте поправок в бюджет, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.
В документе сказано, что расходы по разделу "Социальная политика" в целом уменьшатся на 52,93 миллиарда рублей. В том числе предлагается на 51,5 миллиарда урезать пенсионное обеспечение. Также Минфин предлагает сократить 5,9 миллиарда рублей расходы на социальное обеспечение. В том числе на господдержку инвалидам выделят на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом периоде.
Минфин уточняет, что сокращение затрат вызвано увеличением сбора страховых взносов в Пенсионный фонд России в 2017 году. Избыток направят на выплату пенсий в 2018-м, поэтому их размер не уменьшится.
С другой стороны, проект поправок в бюджет 2018 года предлагает на 20,3 миллиарда рублей повысить расходы на поддержку силовых структур, обеспечивающих национальную безопасность. На 4,6 млрд рублей увеличить траты на систему исполнения наказаний. На 2,3 миллиарда — на армию, на 5,3 миллиарда — на поддержку экономики и на 3,4 миллиарда — на образование.
Всего на армию и силовиков правительство планирует выделить около пяти триллионов рублей.
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