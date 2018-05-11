Декретные в Алтайском крае выросли на 9 тысяч. Что еще изменилось после увеличения МРОТ?

Пособие по беременности и родам

Для жительниц Алтайского края минимальное пособие по беременности и родам выросло почти на 9 тыс. руб. — до 59 087 руб. В муниципалитетах, где районный коэффициент составляет 25% для пособий действует надбавка в 20%: там минимальные декретные увеличились до 61 656 рублей.

Районы: Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Славгородский, Суетский, Табунский, Угловский, Хабарский, Шипуновский. Города: Алейск, Славгород, Яровое

Кто может рассчитывать на увеличенные пособия по беременности и родам?

Женщины, у которых декретный отпуск начинается с 1 мая 2018 года.

Женщины, которых нет страхового стажа работы до декретного отпуска.

У кого страховой стаж работы меньше 6 месяцев.

У кого средний заработок за последние два года ниже МРОТа.

Пособие по уходу за ребенком

За первого ребенка минимальное пособие до 1,5 лет составило от 5 134 до 5 358 рублей в зависимости от районного коэффициента. За второго и следующих детей пособие не изменилось.

Изменятся "больничные"

Увеличится сумма для расчета выплат по больничному листу. Его величина зависит от нескольких условий, в их числе — стаж, районный коэффициент, ставка.

Какой МРОТ в Алтайском крае?

Сумма МРОТ в Алтайском крае зависит от районного коэффициента. Там, где коэффициент 15% — МРОТ равен 12 837 рублей, там, где 25% — 13 953 рублей.



