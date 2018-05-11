Декретные в Алтайском крае выросли на 9 тысяч. Что еще изменилось после увеличения МРОТ?

С 1 мая в России вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Altapress.ru разбирался, на какие социальные выплаты повлияет это повышение и кто сможет их получать.
Пособие по беременности и родам
Для жительниц Алтайского края минимальное пособие по беременности и родам выросло почти на 9 тыс. руб. — до 59 087 руб. В муниципалитетах, где районный коэффициент составляет 25% для пособий действует надбавка в 20%: там минимальные декретные увеличились до 61 656 рублей.
Районы:
- Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Славгородский, Суетский, Табунский, Угловский, Хабарский, Шипуновский.
Города:
- Алейск, Славгород, Яровое
Кто может рассчитывать на увеличенные пособия по беременности и родам?
- Женщины, у которых декретный отпуск начинается с 1 мая 2018 года.
- Женщины, которых нет страхового стажа работы до декретного отпуска.
- У кого страховой стаж работы меньше 6 месяцев.
- У кого средний заработок за последние два года ниже МРОТа.
Пособие по уходу за ребенком
За первого ребенка минимальное пособие до 1,5 лет составило от 5 134 до 5 358 рублей в зависимости от районного коэффициента. За второго и следующих детей пособие не изменилось.
Изменятся "больничные"
Увеличится сумма для расчета выплат по больничному листу. Его величина зависит от нескольких условий, в их числе — стаж, районный коэффициент, ставка.
Какой МРОТ в Алтайском крае?
Сумма МРОТ в Алтайском крае зависит от районного коэффициента. Там, где коэффициент 15% — МРОТ равен 12 837 рублей, там, где 25% — 13 953 рублей.
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