Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ

"Произвести в мае — июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 ФЗ от 12 января 1995 года ФЗ "О ветеранах", — говорится в указе.

Также глава государства поручил правительству обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией этого указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия ее осуществления.

Документ вступает в силу со дня его подписания.