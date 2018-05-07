Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ

Президент РФ Владимир Путин 6 мая подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
"Произвести в мае — июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 ФЗ от 12 января 1995 года ФЗ "О ветеранах", — говорится в указе.
Также глава государства поручил правительству обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией этого указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия ее осуществления.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
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