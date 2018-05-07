Путин напомнил уходящему правительству о не достигнутых результатах

Во время встречи президент особо отметил вклад премьера Дмитрия Медведева в работу кабмина, заявив, что правительство проявляло твердость и последовательность, "готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов".

Путин также напомнил, что ключевым направлением работы кабмина стала реализация майских указов, которые, по оценке президента, не выполнены в полном объеме. Несмотря на это, правительство показало веские результаты. "

Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект", — заметил президент. "Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно", — заявил Путин.

Также глава государства похвалил правительство за рост зарплат в бюджетной сфере и "повышение авторитета и престижа труда учителя и врача".





Главной задачей кабмина российский лидер назвал уверенное повышение доходов граждан. "И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры", — отметил президент.

Нынешний состав правительства работает с 2012 года. В понедельник, 7 мая, кабмин подаст в отставку и будет находиться в статусе исполняющего обязанности до формирования нового состава правительства.