Выяснилось, что в России больше бедных, чем предполагалось ранее

В настоящее время Росстат оценивает уровень бедности по прожиточному минимуму. Если россиянин зарабатывает меньше 11 тысяч рублей в месяц, то считается нуждающимся в помощи.
Однако не все специалисты согласны с такой методикой: "Объективную картину можно получить, если к чисто денежному (монетарному) методу добавить так называемый депривационный", — цитирует "Газета.ру" заведующую лабораторией ИНСАП РАНХиГС Елену Гришину.
Этот метод предлагает учитывать не то, сколько человек зарабатывает, а то, что он может и не может себе позволить. Как объясняют специалисты, в этом случае картина получается более репрезентативной. К примеру, если при традиционном подходе все пенсионеры считаются достаточно обеспеченными, поскольку пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, то при оценке их реальных финансовых возможностей ситуация меняется.
Согласно данным Росстата, в стране насчитывается порядка 20 миллионов бедных. По методике ИНСАП РАНХиГС, их получается уже 35 миллионов. В помощи нуждаются практически все семьи, воспитывающие трех и более детей, поскольку увеличивающиеся расходы родителей существенно превышают их совокупный доход, пишет ura.ru.
Поэтому институт социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИНСАП РАНХиГС) предлагает утвердить новую методику учета бедных в России.
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