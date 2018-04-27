СМИ: состояние 200 российских бизнесменов превысило резервы Центробанка

Американское издание EurasiaNet опубликовало материал под заголовком "Россия: Состояние 200 богачей превысило резервы ЦБ и накопления всех россиян в банках".
"Пока население продолжает беднеть, состоятельные граждане умножают свой капитал и выводят его за границу", — говорится в публикации. Сообщается, что суммарный капитал 200 самых состоятельных россиян вырос в 2017 году до 485 миллиардов долларов, в том время как золотовалютные резервы Центробанка составляют 433 миллиарда, а денежные накопления всего российского населения в банках — всего 389 миллиардов.
Со ссылкой на Forbs сообщается, что по итогам 2017 года число миллиардеров выросло с 96 до 106 человек, а совокупное состояние 200 самых богатых граждан РФ увеличилось на 27%. Издание отмечает, что заработанные деньги не остаются в российской экономике, а продолжают уходить за границу, пишет znak.com.
В то же время доходы граждан падают пятый год подряд, продолжает расти и количество бедных. Государство, по мнению автора публикации, не стремится бороться с растущим социальным неравенством.
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