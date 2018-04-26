Британия намерена раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги в офшорах

В том числе речь идет о средствах российского происхождения.

Голосование назначено на 2 мая. Законопроект разработан с согласия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Главная цель нового закона — удостовериться, что "под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги". Проще говоря, документ направлен на борьбу с отмыванием средств.

По новым правилам, все заморские территории Великобритании будут обязаны провести реформу прозрачности до конца 2020 года.

Росфинмониторинг проанализировал утечки из зарубежных офшорных регистраторов и выявил множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей. В операциях участвовали подконтрольные россиянам юрлица, заявил директор ведомства Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпусов, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней", — добавил глава Росфинмониторинга.

Реформа прозрачности банков была начата еще при предыдущем премьер-министре Великобритании Дэвиде Кэмероне, занимавшем руководящий пост с 2010 по 2016 год, пишет "Коммерсант". Так, в 2013 году публичный реестр бенефициаров офшорных компаний предоставил лондонский Сити. Однако попытки Кэмерона убедить заморские территории, которые являются наиболее популярными местами для хранения активов крупных бизнесменов, последовать примеру Лондона, не увенчались успехом.