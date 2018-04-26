Росфинмониторинг расследовал данные скандального "панамского досье"

В операциях участвовали подконтрольные россиянам юрлица, заявил директор ведомства Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпусов, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней", — добавил глава Росфинмониторинга.

Анализ информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным панамского, райского и английского досье.

Результаты расследования направлены в правоохранительные органы.

В прессе "панамским досье" и "райским досье" называют документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby. В результате утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и были опубликованы в 2016 году, пишет polit.ru.

"Фигуранты"

Судя по документам, вошедших в "панамское досье", следовало, что офшорные компании контролировали в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета "Единой России" и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и другие российские чиновники, депутаты и сенаторы.

В "райском досье" упоминалась жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.

Также в этих документах фигурируют почти два десятка российских долларовых миллиардеров.

Сведения без огласки

После публикации "панамского досье" Генпрокуратура заявила о его проверке. Но вначале Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что публикация "панамского досье" является "спланированной и скоординированной на уровне одного из западных государств" акцией.

"Что через список Магнитского нашли людей, которые владеют в офшорах капиталом, меня абсолютно убедило в том, что мы имеем дело с действительно проводимой спецоперацией. Никаких сомнений в этой части у меня нет", — сказал он.

Летом 2017 года в ответ на запрос журналистов о результатах расследования в Генпрокуратуре заявили, что сведения о проверке "панамского досье" не могут быть оглашены. "Сообщаю, что запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке", — заявил представитель ведомства Александр Куренной.

"Торчат уши"

Из документов "панамского досье" следовало, что близкий друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, возможно связан с офшорными компаниями с оборотом в миллиарды долларов. Ролдугин стал одним из героев скандала после утечки файлов из панамской офшорной компании Mossack Fonseca.

Во время "прямой линии" в апреле 2016 года информацию об офшорах Путин назвал достоверной, однако отметил, что авторам расследования "и в голову не могло прийти", что Ролдугин все деньги направил на покупку музыкальных инструментов. "У Сергея Павловича уже ничего нет, он еще должен остался", — заявил глава государства. Отвечая на вопрос о "панамском досье", Путин заявлял, что авторы "наводят тень на плетень", и "везде торчат уши заказчиков, они торчат и даже не краснеют".

Сергея Ролдугина называют близким другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии.