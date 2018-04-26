Росфинмониторинг расследовал данные скандального "панамского досье"

Сегодня, 11:12.
Политика

Росфинмониторинг проанализировал утечки из зарубежных офшорных регистраторов и выявил множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги. Фото: СС0.

В операциях участвовали подконтрольные россиянам юрлица, заявил директор ведомства Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпусов, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней", — добавил глава Росфинмониторинга.

Анализ информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным панамского, райского и английского досье.

Результаты расследования направлены в правоохранительные органы.

В прессе "панамским досье" и "райским досье" называют документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby. В результате утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и были опубликованы в 2016 году, пишет polit.ru.

"Фигуранты"

Судя по документам, вошедших в "панамское досье", следовало, что офшорные компании контролировали в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета "Единой России" и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и другие российские чиновники, депутаты и сенаторы.

В "райском досье" упоминалась жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.

Также в этих документах фигурируют почти два десятка российских долларовых миллиардеров.

Сведения без огласки

Юрий Чайка.
Юрий Чайка.

После публикации "панамского досье" Генпрокуратура заявила о его проверке. Но вначале Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что публикация "панамского досье" является "спланированной и скоординированной на уровне одного из западных государств" акцией.

"Что через список Магнитского нашли людей, которые владеют в офшорах капиталом, меня абсолютно убедило в том, что мы имеем дело с действительно проводимой спецоперацией. Никаких сомнений в этой части у меня нет", — сказал он.

Летом 2017 года в ответ на запрос журналистов о результатах расследования в Генпрокуратуре заявили, что сведения о проверке "панамского досье" не могут быть оглашены. "Сообщаю, что запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке", — заявил представитель ведомства Александр Куренной.

"Торчат уши"

Пальмира. Концерт симфонического оркестра Мариинки. Солировал Сергей Ролдугин, дирижировал Валерий Гергиев.
Пальмира. Концерт симфонического оркестра Мариинки. Солировал Сергей Ролдугин, дирижировал Валерий Гергиев.

Из документов "панамского досье" следовало, что близкий друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, возможно связан с офшорными компаниями с оборотом в миллиарды долларов. Ролдугин стал одним из героев скандала после утечки файлов из панамской офшорной компании Mossack Fonseca.

Во время "прямой линии" в апреле 2016 года информацию об офшорах Путин назвал достоверной, однако отметил, что авторам расследования "и в голову не могло прийти", что Ролдугин все деньги направил на покупку музыкальных инструментов. "У Сергея Павловича уже ничего нет, он еще должен остался", — заявил глава государства. Отвечая на вопрос о "панамском досье", Путин заявлял, что авторы "наводят тень на плетень", и "везде торчат уши заказчиков, они торчат и даже не краснеют".

Сергея Ролдугина называют близким другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии.

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