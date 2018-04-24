За неделю до санкций сын "друга Путина" продал свою долю сестре

Находящийся под американскими санкциями бизнесмен Игорь Ротенберг — сын российского миллиардера Аркадия Ротенберга — за неделю до ограничений США вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate и продал 33,3% компании, сообщает РБК.
Новым владельцем этой доли стала сестра Игоря Лилия Ротенберг.
Представитель бизнесмена рассказал, что сделка совершилась 29 марта. Сумма и другие детали сделки не раскрываются. Однако, по подсчетам экспертов, треть компании стоит около 1 млрд долларов (все проекты и существующие объекты TPS оцениваются в сумму около 3 млрд долларов).
TPS Real Estate — головная компания "ТПС Недвижимости", которая реализует коммерческие проекты в сфере торговой недвижимости, пишет ura.ru. Она построила и обслуживает ТРЦ в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве. Выручка "ТПС Недвижимости" за 2016 год составила 2,29 млрд рублей, чистый убыток — 30,4 млн рублей (данные за 2017 год еще не раскрыты). Контрольным пакетом компании владеет траст семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия Ротенберга.
Минфин США ввел новые санкции в отношении российских предпринимателей и их компаний 6 апреля. Под ограничения попал олигарх Олег Дерипаска, отчего сильно пострадала его компания "Русал": акции упали, сотрудники оказались под угрозой сокращения.
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