За неделю до санкций сын "друга Путина" продал свою долю сестре

Новым владельцем этой доли стала сестра Игоря Лилия Ротенберг.

Представитель бизнесмена рассказал, что сделка совершилась 29 марта. Сумма и другие детали сделки не раскрываются. Однако, по подсчетам экспертов, треть компании стоит около 1 млрд долларов (все проекты и существующие объекты TPS оцениваются в сумму около 3 млрд долларов).

TPS Real Estate — головная компания "ТПС Недвижимости", которая реализует коммерческие проекты в сфере торговой недвижимости, пишет ura.ru. Она построила и обслуживает ТРЦ в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве. Выручка "ТПС Недвижимости" за 2016 год составила 2,29 млрд рублей, чистый убыток — 30,4 млн рублей (данные за 2017 год еще не раскрыты). Контрольным пакетом компании владеет траст семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия Ротенберга.

Минфин США ввел новые санкции в отношении российских предпринимателей и их компаний 6 апреля. Под ограничения попал олигарх Олег Дерипаска, отчего сильно пострадала его компания "Русал": акции упали, сотрудники оказались под угрозой сокращения.