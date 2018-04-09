Вице-премьер Дворкович заявил, что власти помогут компаниям, попавшим под санкции США

Правительство РФ окажет поддержку компаниям, попавшим под санкции США, сообщает ТАСС . Этот вопрос уже обсуждался, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи.
"Поддержка этих компаний (попавших под санкции) оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны", — сообщил он.
Отвечая на вопрос о том, состоится ли в правительстве встреча с бизнесменами, которые попали в новый санкционный список США, Дворкович заметил, что сам проводит такие встречи с коммерсантами на постоянной основе. "Я не знаю об организации какой-то общей встречи, но я практически с каждым из них каждую неделю встречаюсь, поэтому мы постоянно эту тему обсуждаем", — сказал вице-премьер, пишет bfm.ru.
На Московской бирже не исключают дальнейшего падения ценных бумаг компании "Русал", которая сейчас испытывает трудности в связи с попаданием в санкционный список США. Изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценных бумаг RUAL (United Company RUSAL Plc), говорится в сообщении биржи. Новое значение ставки падения цены — 70%.
США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дирипаска, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов и бизнесмены Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов. В перечне несколько компаний, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.
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