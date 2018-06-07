Путин: работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам может быть целесообразным, заявил президент РФ Владимир Путин 7 июня в ходе "Прямой линии"".
"Над этим надо подумать, потому что это, как правило, люди, работающие на низкооплачиваемых работах", — сказал глава государства.
Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, Путин подчеркнул, что относится к этой теме "в высшей степени осторожно и аккуратно". Одна из ключевых задач правительства заключается в повышении доходов пенсионеров, заявил Путин, пишут "Ведомости".
Глава государства отметил, что правительство представит свои предложения по этому вопросу в ближайшее время.
Факт
Индексация пенсий работающим пенсионерам отменена с 2016 года. Вопрос о ее возвращении не закрыт, заявил премьер Дмитрий Медведев во время отчета в Госдуме в апреле этого года.
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