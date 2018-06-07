Путин рассказал, чем пожертвовал ради поста президента РФ. Блиц-интервью

В ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным ведущие провели блиц-интервью, пишет РБК.
— Что вы делаете, когда не знаете, что делать?
— Есть такое правило у автомобилистов, не уверен, не обгоняй. Если я не знаю, что делать, я стараюсь придти к устойчивому мнению о том, что действительно необходимо.
— Вас приходилось смеяться над собой?
— Конечно, постоянно это делаю.
— Есть ли какой-то вопрос, на который у вас нет ответа?
— На ваш вопрос трудно дать ответ. Но если у меня нет ответа, я стараюсь его найти.
— Какой совет своего отца вы бы дали своим внукам?
— Не врать.
— Когда вы поверили в Бога?
— Это очень интимный вопрос. Но каждый человек рождается с Богом. Но просто все в разное время начинают это понимать. Когда во время ВОВ даже самые заядлые атеисты вставали в окопе и шли в атаке, я думаю, они думали о Боге.
— Чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом?
— Личной сферой. Это неизбежно. но есть очень мощный компенсатор — осознание того, что ты занимаешься очень важным, уникальным делом, направленным на благо людей.
Ежегодная "Прямая линия" с президентом РФ проходит в Гостином дворе.
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