Путин рассказал, чем пожертвовал ради поста президента РФ. Блиц-интервью

— Что вы делаете, когда не знаете, что делать?

— Есть такое правило у автомобилистов, не уверен, не обгоняй. Если я не знаю, что делать, я стараюсь придти к устойчивому мнению о том, что действительно необходимо.

— Вас приходилось смеяться над собой?

— Конечно, постоянно это делаю.

— Есть ли какой-то вопрос, на который у вас нет ответа?

— На ваш вопрос трудно дать ответ. Но если у меня нет ответа, я стараюсь его найти.

— Какой совет своего отца вы бы дали своим внукам?

— Не врать.

— Когда вы поверили в Бога?

— Это очень интимный вопрос. Но каждый человек рождается с Богом. Но просто все в разное время начинают это понимать. Когда во время ВОВ даже самые заядлые атеисты вставали в окопе и шли в атаке, я думаю, они думали о Боге.

— Чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом?

— Личной сферой. Это неизбежно. но есть очень мощный компенсатор — осознание того, что ты занимаешься очень важным, уникальным делом, направленным на благо людей.

Ежегодная "Прямая линия" с президентом РФ проходит в Гостином дворе.