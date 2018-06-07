Путин ответил на вопрос моряков о "непотопляемости" Мутко

Сегодня, 18:19.
Политика

7 июня в ходе "Прямой линии" президенту РФ был задан вопрос о "непотопляемости" Мутко.

Виталий Мутко.
Виталий Мутко. Фото: kremlin.ru.

"Нам написали моряки, которые просят рисовать на лодках портрет Мутко, чтобы они не тонули", — обратился к Путину ведущий, сообщает РБК.

"Нужно обращаться к фактическим сторонам его деятельности, а не эмоциональным. Мы увидим тогда, что сделано немало. Мы знаем, какая атака на Мутко предпринималась, и в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Ну и потенциал у него хороший. Пусть работает", — заканчивает ответ на этот вопрос президент.

7 мая Дмитрий Медведев озвучил кандидатов на вице-премьерские посты в новом правительстве. Самой противоречивой считается фигура Виталия Мутко, который будет курировать в правительстве России строительную отрасль.

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