Путин ответил на вопрос моряков о "непотопляемости" Мутко

"Нужно обращаться к фактическим сторонам его деятельности, а не эмоциональным. Мы увидим тогда, что сделано немало. Мы знаем, какая атака на Мутко предпринималась, и в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Ну и потенциал у него хороший. Пусть работает", — заканчивает ответ на этот вопрос президент.