Мутко высказался об ироничной реакции россиян на его новое назначение

И. о. вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что ему "неприятна" ироничная реакция в Госдуме и среди пользователей интернета на его выдвижение премьер-министром Дмитрием Медведевым в вице-премьеры по вопросам строительства, пишет Daily Storm.
"Мне просто не нравится, когда реакция замешана на каких-то личностных отношениях или… реакция, преступающая человеческие формы. Вот это неприятно всегда", — пояснил Мутко на встрече с журналистами.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты фракции "Единой России" рассмеялись в ответ на предложение кандидатуры Мутко на пост вице-премьера по вопросам строительства, потому что были застигнуты врасплох. "Скорее всего, от неожиданности. Но, как вы понимаете, иногда такие решения и дают результаты", — отметил Володин, пишет znak.com.
Он подчеркнул, что Мутко обладает всеми нужными качествами для нового поста, в частности хорошим знанием русского языка. "По той работе, которая им до этого велась, мы знаем, что он человек эффективный. Работа на конечный результат — его основное качество, его особенность… Его отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно", — сказал Володин. Спикер добавил, что на стройке тяжело любителям иностранных языков.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, узнав о кандидатуре Мутко на пост вице-премьера, курирующего строительство, заявил: "Когда мне сказали, что вице-премьером по строительству будет человек, который в стройке-то ни уха, ни рыла… Что ж мы его собираемся выбирать".
Дмитрий Медведев 7 мая на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Это предложение вызвало смех среди единороссов в зале, а также бурную реакцию интернет-серферов.
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