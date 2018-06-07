Вологодский губернатор опоздал на "Прямую линию" с Путиным и вместо себя посадил оператора

"Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Владимиром Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Владимиром Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Владимиром Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Чтобы президент мог оперативно связаться с главами регионов, к которым могли бы возникнуть вопросы в ходе "Прямой линии", с губернаторами установили видеосвязь. Это и помогло обнаружить, что вместо Олега Кувшинникова, возглавляющего Вологодчину, сидит некий мужчина, который оказался оператором.

В пресс-службе главы области уже опровергли сообщение об опоздании губернатора, заявив, что тот просто вышел в туалет.

Кстати, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко во время "Прямой линии" также находился на своем рабочем месте, смотрел общение Владимира Путина с народом и ждал звонка. На фото, где показано как губернаторы смотрят трансляцию, монитор из Барнаула с Виктором Томенко — в правом верхнем углу.