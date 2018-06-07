Алтайский депутат на "Прямой линии" спросил Путина про экстремизм и Пушкина

Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов (прошел по спискам КПРФ от Алтайского края и Республики Алтай) дозвонился на "Прямую линию" Владимиру Путину. Вопрос Шаргунова касался статьи об экстремизме.
Писатель заметил, что Россия всегда была страной свободомыслия. По его словам, статья об экстремизме порой применяется несправедливо — под нее мог бы попасть даже вольнодумец Пушкин.
Путин согласился. Он заявил, что Россия не пойдет по пути "собрать бы все книги да сжечь".
Однако президент подчеркнул, что когда речь идет о распространении экстремистских материалов, виновные должны быть наказаны. Но это должно делаться "без маразма".
"Кто будет спорить о том, что надо поставить заслон пропаганде суицида, пропаганде фашизма?" — спросил Путин.
Он добавил, что в судебной системе работают знающие люди. Но если есть проблемы, надо с этим разбираться.
"Шаргунова, похоже, специально подкручивают. Ниша понятная — новый левый популист, который может взять часть либерального электората", — прокомментировал появление Шаргунова на прямой линии известный политолог Евгений Минченко.
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