Власти запускают процесс повышения пенсионного возраста с самым жестким вариантом

Женщинам порог выхода на пенсию планируют увеличить сразу на восемь лет — с 55 до 63 лет, мужчинам — с 60 до 65 лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники в правительстве. Принципиальное решение, по их словам, принято давно. Повышать пенсионный возраст предложат по сценарию Минфина — по году в год, начиная с 2019 года. Исключения сделают для досрочников и работников вредных производств. Правда, их все равно коснется повышение, но позже — на втором этапе пенсионной реформы.

Те, кто захочет выйти на пенсию раньше установленного срока, смогут получать ее, но с понижающим коэффициентом. Так, мужчина, прекративший работать на пять лет раньше положенного, будет получать пособие почти на 29% меньше.

Ранее в правительстве заявили о необходимости пенсионной реформы в России. Большинство россиян не одобрили идею повышения пенсионного возраста, испугавшись не дожить до времени выхода на заслуженный отдых, сообщили в Фонде общественного мнения, пишет ura.ru.

В Центробанке рассказали о своем исследовании, согласно которому молодежь в стране не надеется на выплаты государства и активно копит деньги на старость. Что подрывает основы пенсионной системы.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате считают, что женщинам в 55 лет оскорбительно получать пенсию по старости.