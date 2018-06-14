Реформа: российское правительство повысило пенсионный возраст

Кабинет министров пришел к выводу, что возраст выхода не пенсию у мужчин необходимо увеличивать до 65 лет, а у женщин — до 63.

Реформа не коснется пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых по старой схеме. Повышение пенсионного возраста пройдет поэтапно. Отмечается, что решение позволит каждый год поднимать пенсию работающим пенсионерам почти на тысячу рублей.

"Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период", — цитирует Медведева РИА Новости.

Планируется, что ежегодно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на год, пишет ura.ru. Таким образом, к новому значению российских мужчин подведут к 2028 году, а женщин — к 2034 году. Первыми действие реформы почувствуют мужчины 1959 г. р. и женщин 1964 г. р., они смогут уйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 год и 56 лет соответственно.

Особые правила

Для тех, кто собирался выходить на пенсию в ближайшие годы, будут действовать особые правила. Например, мужчины, родившиеся в 1955 г. и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в возрасте 62 и 57 лет соответственно, пишут "Ведомости".

Также в качестве компенсации все граждане с большим стажем (40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно) смогут выйти на пенсию на два года раньше. Существующие льготы на получение досрочных пенсий сохранятся – например, для тех, кто работает на вредных и опасных производствах, женщин с пятью и более детьми, инвалидов, чернобыльцев, у некоторых других льготников.

О Крайнем Севере

Повышение пенсионного возраста коснется и жителей Крайнего Севера. После реформы возраст выхода на пенсию у мужчин здесь составит 60 лет (сейчас 55), а у женщин — 58 лет (сейчас 50). Педагоги, медики и творческие работники будут выходить на пенсию на восемь лет позже. Правда, для них правительство предусмотрело возможность досрочного ухода на заслуженный отдых.

О госслужащих

Реформа пенсионного возраста госслужащих стартует с 2020 года. На заслуженный отдых женщины будут уходить в 68 лет, а мужчины — в 70. Единственная группа работников, которых не коснется пенсионная реформа, — это занятые на вредном производстве, рабочие с тяжелыми условиями труда и те, кто испытывает действие радиации.

Факт

На 1 января 2018 года в России насчитывается 46,5 миллионов пенсионеров. Средний размер выплат — чуть больше 14 тысяч рублей. Чиновники при обсуждении пенсионной реформы обращают внимание на рост продолжительности жизни россиян.