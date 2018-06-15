Песков объяснил увеличение пенсионного возраста вопреки обещаниям Путина

В 2005 году Путин заявил о том, что пенсионный возраст в России не будут повышать.

"Хочу обратить внимание — я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Нужно просто стимулировать людей, которые считают, что после выхода на пенсию они могут продолжать работать. Но ущемлять пенсионные права нельзя', — заявлял Путин.

"Вы говорите о 2005 годе и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад. Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры", — сказал Песков.

Песков отметил, что есть еще фактор показателей продолжительности жизни. Все это, по его словам, влияет на изменение ситуации.

"Также темы, связанные с пенсионной реформой, прорабатывают в правительстве (а не в аппарате президента). Президент не участвует в проработке этого вопроса", — добавил он, пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Предполагается, что реформа начнет работать с 2019 года.