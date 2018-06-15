Глава Минфина заявил, что военным изменят возраст выхода на пенсию

"Сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений", — сказал г-н Силуанов.

В то же время ответственная за соцполитику вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что этих предложений нет в пакете изменений пенсионной системы, который сегодня был озвучен на заседании правительства, все пока остается как есть, пишет bfm.ru.

14 июня о запуске пенсионной реформы объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Российское правительство согласилось с повышением пенсионного возраста. К реализации данной меры чиновники приступят с 1 января 2019 года.

Кабинет министров пришел к выводу, что возраст выхода не пенсию у мужчин необходимо увеличивать до 65 лет, а у женщин — до 63.