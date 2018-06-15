Глава Минфина заявил, что военным изменят возраст выхода на пенсию

Возраст выхода на пенсию для военных в будущем изменят. Сейчас Минфин прорабатывает этот вопрос с Минобороны, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
"Сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений", — сказал г-н Силуанов.
В то же время ответственная за соцполитику вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что этих предложений нет в пакете изменений пенсионной системы, который сегодня был озвучен на заседании правительства, все пока остается как есть, пишет bfm.ru.
14 июня о запуске пенсионной реформы объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Российское правительство согласилось с повышением пенсионного возраста. К реализации данной меры чиновники приступят с 1 января 2019 года.
Кабинет министров пришел к выводу, что возраст выхода не пенсию у мужчин необходимо увеличивать до 65 лет, а у женщин — до 63.
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