Набиуллина рассказала, как повышение НДС отразится на инфляции

Повышение ставки НДС с 18% до 20% добавит в инфляцию около одного процента. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает "Российская газета".
По ее словам, Центробанк ожидает, что по итогам 2018 года инфляция в России составит 3,5-4%.
Напомним, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство повысит ставку НДС до 20%. О том, как формируется НДС, кто его оплачивает и сколько налог на добавленную стоимость составляет в других странах, читайте в нашем разборе.
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