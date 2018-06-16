Набиуллина рассказала, как повышение НДС отразится на инфляции

По ее словам, Центробанк ожидает, что по итогам 2018 года инфляция в России составит 3,5-4%.

Напомним, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство повысит ставку НДС до 20%. О том, как формируется НДС, кто его оплачивает и сколько налог на добавленную стоимость составляет в других странах, читайте в нашем разборе.