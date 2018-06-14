Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении НДС

Льготная ставка налога в 10% будет пока сохранена. "И без того будет слишком много негативных новостей", — сказал собеседник издания.

Льгота сейчас действует для продуктов питания (кроме деликатесов), лекарств, книг, учебников и детских товаров. В 2017 году она обошлась бюджету почти в 550 миллиардов руб

"Решение о повышении НДС — наиболее эффективное для поступления дополнительных денег и наименее вредное с точки зрения увеличения налоговой нагрузки. При этом не <нужно> трогать льготный НДС", — сказал глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

По подсчетам издания, правительство может получить до двух триллионов рублей в течение шести лет за счет повышения НДС с 18 до 20%. Эти деньги пойдут на выполнение нового майского указа президента Владимира Путина, отмечала газета, пишет Lenta.ru.

В мае вице-премьер Антон Силуанов заявил, что правительство не собирается повышать НДФЛ, и министерство финансов готовит предложения по налоговой системе для обсуждения в Госдуме, которые должны быть приняты в весеннюю сессию — до середины июля.