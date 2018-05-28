СМИ: в России могут повысить НДС до 20%

При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием.

Также около 2 трлн рублей бюджет получит за счет повышения пенсионного возраста.

Остальные недостающие 4 трлн рублей принесут уже объявленные меры. 3 трлн рублей для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. А 1 трлн рублей бюджет получит от реформы налогообложения нефтяной отрасли — обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ. Однако часть решений еще могут пересмотреть.

Напомним, по ставке 20% НДС взимался до 2004 года. После ее снизили до 18%. Чиновники считают, что возврат к 20% — это менее болезненное решение, чем другие обсуждавшиеся варианты: повышение НДФЛ или введение налога с продаж.

Ранее сообщалось, что в России могут повысить налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%.