СМИ: в России могут повысить НДС до 20%

В правительстве обсуждают варианты поиска финансирования нового майского указа Владимира Путина, на выполнение которого не хватает 8 трлн рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников. Один из обсуждаемых вариантов — повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. За шесть лет это даст бюджету около 2 трлн рублей.
При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием.
Также около 2 трлн рублей бюджет получит за счет повышения пенсионного возраста.
Остальные недостающие 4 трлн рублей принесут уже объявленные меры. 3 трлн рублей для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. А 1 трлн рублей бюджет получит от реформы налогообложения нефтяной отрасли — обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ. Однако часть решений еще могут пересмотреть.
Напомним, по ставке 20% НДС взимался до 2004 года. После ее снизили до 18%. Чиновники считают, что возврат к 20% — это менее болезненное решение, чем другие обсуждавшиеся варианты: повышение НДФЛ или введение налога с продаж.
Ранее сообщалось, что в России могут повысить налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%.
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