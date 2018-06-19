В Госдуме намерены осенью окончательно принять закон о повышении пенсионного возраста

"Обсуждение законопроекта будет очень серьезным. Безусловно, будут высказаны все аргументы и со стороны общественных организаций, и со стороны руководства регионов и региональных законодательных собраний. Окончательное принятие этого закона состоится уже в осеннюю сессию", — заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Совет Думы направил в рассылку в субъекты РФ для получения отзывов на законопроект о пенсионной реформе.

14 июня было объявлено, что правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году, пишет znak.com.

Как сообщал председатель правительства Дмитрий Медведев, законопроектом предусмотрен "достаточно длительный переходный период: начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году".

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Ранее сообщалось, что в Госдуме от правительства ожидают послаблений в пенсионной реформе.

Петиция против повышения пенсионного возраста набрала больше миллиона подписей. На площади Ленина в Новосибирске 16 июня состоялся митинг. Люди требовали отменить повышение пенсионного возраста, снизить цены на бензин и отправить в отставку правительство России под руководством Дмитрия Медведева.

Президент РФ пока не высказался про пенсионную реформу.