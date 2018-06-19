"Мужики на пенсии мрут от безделья". Как на Алтае отреагировали на повышение пенсионного возраста

Но для начала напомним: увеличение возраста выхода на пенсию власти хотят сделать постепенным, а стартует программа (если ничего не изменится) в 2019 году. При этом сегодняшних пенсионеров это не касается: пенсии ни у кого отбирать не планируют.

Сколько жителей края затронет реформа?

Их 30-40 тыс.

Управляющий алтайским отделением ПФР Борис Трофимов пояснил: в следующем году повышение пенсионного возраста затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964-го. Они получат право выйти на пенсию в 2020 году — то есть в 61 год и 56 лет соответственно. Если бы не реформа, ушли бы на заслуженных отдых в 2019-м.

Сколько таких людей в крае? В регионе живет почти 17 тысяч 54-летних женщин и 17,7 тысяч 59-летних мужчин, приводит данные Алтайкрайстат (на 14 февраля 2018 года). То есть более 34 тыс. человек. В ПФР пояснили: ежегодно в крае страховая пенсия назначается примерно 40 тыс. жителей.

Получается, что за год пенсионерами становится целый небольшой город вроде Камня-на-Оби. Не удивительно, что в минувшие выходные тему активно обсуждали в соцсетях, включая Facebook. Оказалось, есть у реформы не только противники, но и пламенные сторонники.

Экономика не выдержит

Анастасия Солнцева,

директор "Школы продашь":

— Пенсионный возраст давно надо было повысить. Люди дольше живут и становятся активнее. Мы просто не потянем такое количество пенсионеров (налоги колоссальные на зарплату).

Настраивайтесь на долгий бег

Владимир Гордейчик,

директор сети фитнес-клубов "Магис Спорт":

— Мужики после выхода на пенсию мрут от безделья и потери смысла жизни. Чем дольше человек активен, тем дольше живет. Выход на пенсию на пять-восемь лет позже заставит всех соответствовать по здоровью и компетенции. Коллеги, возраст — это как спортивная дистанция. Настраиваешься на финиш: 50-70-100 км. И финишируешь. Разгон по времени есть. За пять-семь лет подготовимся.

Пусть приносят пользу

Лариса Солнцева,

арт-терапевт:

— Надо, чтобы зрелые люди приносили пользу обществу, а не сидели около подъездов и на своих дачах. Лет 10 назад пошёл необратимый процесс — люди стали больше заботиться и думать о себе и своём здоровье! А отчего сейчас стало меньше бабушек в 50, чем было раньше? От того, что женщины стали думать о себе, о своём теле, о своей значимости. Сравнить мою бабушку в 55 и меня сейчас. Это очень большая разница. Те, кто это осуждают — не верят в себя, в свои силы, в свою энергию. И, простите, ждут старость и пенсию.

Простое решение не всегда верное

Андрей Олишевский,

гендиректор "Алтайской ярмарки":

— Самое тупое, что можно было сделать в пенсионной реформе — это поднять пенсионный возраст. Тут ума и сил прикладывать не нужно. А вот, наконец, придумать человеческую пенсионную систему (две предыдущие, напомню, накрылись тазом), сделать, наконец, компактным пенсионный фонд (он сжирает слишком значительную часть пенсионных отчислений) — тут бы мужам государевым подумать самый раз. Ан нет. Нет такой цели. И это не вопрос, можем мы в 65 работать или не можем. Это вопрос эффективности госуправления и отношения к своему народу.

Не о том думаем

Александр Сеслов,

предприниматель, Мамонтовский район:

— Внесенный правительством законопроект по "пенсионной реформе" не решает главную проблему: собственником вкладов в пенсионный фонд не признается их владелец. Простым языком: отобранные у работодателя деньги (что в некоторых странах квалифицируется как "грабеж"), формально отнесенные к собственности работника и виде "фонда оплаты", фактически отданы в распоряжение государственному фонду (неподотчетное источнику). В связи с тем, что государство всегда является неэффективным распорядителем чужих денег, придумывается термин "принцип солидарности поколений". Этот принцип отвергает право собственности на денежные средства от источника (работника), оправдывает неэффективную растрату денежных средств распорядителя и предполагает существование этого принципа в будущем.

Нас пытаются "обуть"

Юрий Красильников,

бывший пресс-секретарь алтайского реготделения КПРФ:

— 8543 рублей — величина прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае. Умножаем на 12 месяцев и затем на 5 лет. В сегодняшних ценах меня пытаются "обуть" на 512 580 рублей, как минимум. Пытаются выжать из человека все, что можно. Помимо физических сил, необходимых на производстве, нынешние капиталисты выжимают и моральные, психологически опустошая наемного работника. Отмечу, что новый состав правительства признает: промышленности нашей каюк пришел. Мы теперь всей страной друг друга постригаем и подвозим на "такси". Потому нам говорят: стригите до 63, таксуйте до 65.

В общем, как видим, мнения разные. Ну, а пока число пенсионеров в крае растет: по данным ПФР на начало мая, в Алтайском крае было около 764 тыс. пенсионеров. Из них 686 752 — получают страховую пенсию по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Для сравнения: в 2013 году общее количество алтайских пенсионеров — 731 тыс.

А вот численность населения края за это же время сократилась с 2,398 до 2,35 млн человек.