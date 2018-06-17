Петиция против повышения пенсионного возраста набрала больше миллиона подписей

Онлайн-петиция на сайте Change.org против повышения пенсионного возраста набрала 1 055 875 подписей. Представители независимых профсоюзов и общественных организаций, которые составили петицию, считают, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований.
Проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены "иным путем", говорится в документе. Петиция адресована президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию. Свою позицию инициатор петиции — общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России"? — мотивировал тем, что в большей части регионов люди не доживают до заявленных реформой лет.
"По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин", — следует из пояснения к петиции.
По мнению активистов, дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество работающих получают "серую" зарплату. Соответственно, от нее не платятся страховые взносы. По оценкам руководства фонда, из 77 миллионов трудоспособного населения регулярные отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн руб. в год, в результате чего в пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн руб.
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