Профсоюзы высказались против законопроекта о пенсионной реформе

Профсоюзы не поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. О таком решении заявил координатор стороны профсоюзов Михаил Шмаков во время заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), пишет Интерфакс.
В РТК входят представители правительства, бизнеса и профсоюзов. По словам Михаила Шмакова, законопроект поддержали представители бизнеса и правительство. "Сторона профсоюзов их не поддержала", — сказал Шмаков.
Также он отметил, что мнение сторон РТК "не мешает правительству действовать по своему регламенту" и представить проекты законов в Госдуму.
Сторона работодателей в общем концепцию законопроекта одобрила, однако отметила, что нужно более детально оценить последствия повышения пенсионного возраста на экономику, рынок труда и безработицу. Также работодатели попросят правительство предоставить подробные расчеты и статистику.
Как ожидается, работодатели и профсоюзы направят свои замечания и предложения по законопроекту в недельный срок в секретариат РТК, который затем передаст их в Госдуму.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей.
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