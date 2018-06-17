Профсоюзы высказались против законопроекта о пенсионной реформе

В РТК входят представители правительства, бизнеса и профсоюзов. По словам Михаила Шмакова, законопроект поддержали представители бизнеса и правительство. "Сторона профсоюзов их не поддержала", — сказал Шмаков.

Также он отметил, что мнение сторон РТК "не мешает правительству действовать по своему регламенту" и представить проекты законов в Госдуму.

Сторона работодателей в общем концепцию законопроекта одобрила, однако отметила, что нужно более детально оценить последствия повышения пенсионного возраста на экономику, рынок труда и безработицу. Также работодатели попросят правительство предоставить подробные расчеты и статистику.

Как ожидается, работодатели и профсоюзы направят свои замечания и предложения по законопроекту в недельный срок в секретариат РТК, который затем передаст их в Госдуму.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей.