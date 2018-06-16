Голикова заявила, что в 2019 году пенсии вырастут на 12 тысяч

Таким образом, пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году вырастут примерно на 12 тыс. руб., подчеркнула она.

Татьяна Голикова,

вице-премьер:

— Это означает, что приблизительно каждый пенсионер, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, который он уплачивал в пенсионную систему, получит по 12 тыс. в год в 2019 году.

Затем средства, полученные от повышения страховых взносов и повышения пенсионного возраста, будут индексироваться и ежегодно "включаться в базу пенсионного обеспечения" для последующего увеличения пенсий уже для пенсионеров, которые будут выходить на пенсию в новом пенсионном возрасте, заключила вице-премьер.



Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что россиян ждет повышение возраста выхода на пенсию. С 2019 года эту планку будут постепенно повышать на пять лет для мужчин (до 65 лет) и на восемь лет для женщин (до 63 лет). Переходный этап будет длиться десять лет.