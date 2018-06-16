Голикова заявила, что в 2019 году пенсии вырастут на 12 тысяч

Пенсии неработающих пенсионеров будут расти на тысячу рублей ежемесячно. Это произойдет из-за повышения пенсионного возраста. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РБК.
Таким образом, пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году вырастут примерно на 12 тыс. руб., подчеркнула она.
Татьяна Голикова,
вице-премьер:
— Это означает, что приблизительно каждый пенсионер, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, который он уплачивал в пенсионную систему, получит по 12 тыс. в год в 2019 году.
Затем средства, полученные от повышения страховых взносов и повышения пенсионного возраста, будут индексироваться и ежегодно "включаться в базу пенсионного обеспечения" для последующего увеличения пенсий уже для пенсионеров, которые будут выходить на пенсию в новом пенсионном возрасте, заключила вице-премьер.
Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что россиян ждет повышение возраста выхода на пенсию. С 2019 года эту планку будут постепенно повышать на пять лет для мужчин (до 65 лет) и на восемь лет для женщин (до 63 лет). Переходный этап будет длиться десять лет.
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