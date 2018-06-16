Жители Новосибирска вышли протестовать и потребовали отставки правительства

На площади Ленина в Новосибирске 16 июня состоялся митинг. Люди требовали отменить повышение пенсионного возраста, снизить цены на бензин и отправить в отставку правительство России под руководством Дмитрия Медведева. Об этом сообщает "Тайга.инфо".
Акцию провели "Партия пенсионеров" и "Пенсионеры за достойную жизнь". На нее также пришли члены "Левого фронта", Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального.
Виктор Сорокин,
глава новосибирского фонда „Мы против коррупции“:
— Мы платим налоги, а они разворовывают и говорят, что для нас денег нет. Денег нет на то, чтобы уходить на пенсию в 60 лет, чтобы народное достояние — бензин и солярку — продавать людям по нормальным ценам. Самое чудовищное, что в других странах, у которых нет нефти, это стоит дешевле, чем у нас. Под лежачий народ дешевый бензин не потечет.
Выступавшие предложили всем жителям направить новосибирским депутатам Госдумы требования, чтобы те публично объявили, что не поддержат "антинародный законопроект".
Митинг, по оценкам Тайги.инфо, собрал около 300 человек. Акция прошла без инцидентов.
Напомним, в Барнауле автомобилисты также выйдут на митинг против роста цен на бензин.
Также стало известно, что власти могут смягчить пенсионную реформу из-за протестов.
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