В Барнауле автомобилисты будут протестовать против дорогого бензина

Акцию согласовала администрация Барнаула. Как следует из документа, митинг состоится на площади Свободы, около памятника жертвам политических репрессий. На него могут прийти до 500 человек.

До митинга участники акции проведут автопробег по маршруту: ул. Власихинская - ш. Ленточный бор - Змеиногорский тракт - ул. Аванесова - Красноармейский проспект - ул. Ползунова - пл. Свободы.

Начало автопробега в 18:00, митинга – в 19:00.

Напомним, за два месяца стоимость бензина и дизтоплива в Алтайском крае выросла почти на 4 рубля за литр.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.