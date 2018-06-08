Рост цен на проезд и не только: к чему приведет подорожание бензина в Алтайском крае

Подорожает ли общественный транспорт?

Быстрее всего на подорожание топлива реагирует транспорт. Например, служба заказа такси "Максим" в мае увеличила стоимость проезда на 5 рублей. "Одна из причин — удорожание бензина. Также тарифы учитывают спрос, предложение, конкуренцию в Барнауле. Дальнейшего повышения цен пока не планируется", — сообщили altapress.ru в пресс-службе сервиса.

Ситуация заставила действовать и автобусных перевозчиков. Предприниматели отправили письмо врио губернатора Виктору Томенко с описанием, сколь критичны их убытки при текущем тарифе в Барнауле. По их мнению, традиционное повышение на 1–2 рубля не исправит ситуацию, и, чтобы сохранить общественный транспорт, властям нужно решиться на непопулярную меру и поднять стоимость проезда значительнее, чем обычно, рассказал altapress.ru источник, знакомый с содержанием документа.

Однако вряд ли стоит ждать повышения цен на проезд раньше осени: Виктору Томенко в сентябре предстоят губернаторские выборы, и такая жесткая для пассажиров мера может ударить по его рейтингу.

В непростой ситуации оказались и автошколы. Но из-за высокой конкуренции они не могут поднять расценки. От этого страдают не только владельцы бизнеса, но и сотрудники. Собственник одной из барнаульских автошкол рассказал altapress.ru, что вынужден был сократить зарплату инструкторам на 3–5 тыс. рублей.

Грузоперевозчики также не могут повысить ставки на свои услуги, говорит Алексей Паженцев, представитель "Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков" (СААП) в Алтайском крае.

Алексей Паженцев,

представитель "Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков" в Алтайском крае:

— Сейчас расценки перевозчикам не повысить — не тот объем заказов на рынке. Скорректировать ставки удастся не раньше сентября, когда рынок оживится.

Что говорят ретейлеры и производители?

Увеличение любых издержек не означает, что цены на полках автоматически изменятся, рассказывает Елена Филипчук, гендиректор торговой сети "Новэкс". По ее словам, после повышения цен на топливо пока никакой реакции от поставщиков не последовало. На отпускные цены больше повлиял апрельский скачок курсов иностранных валют: тогда некоторые партнеры подняли расценки на 5–7%.

По словам гендиректора "Новэкса", любое повышение издержек бизнесу приходится компенсировать снижением других затрат — иначе предприятие становится неконкурентоспособным.

В схожем ключе высказываются производители. Например Виталий Смокотин, гендиректор барнаульской компании "Мартика" (производит и продает хозяйственно-бытовые товары). В конечной цене ее продукции транспортная составляющая занимает около 7%. Помимо затрат на доставку сырья и готовой продукции "Мартика" несет дополнительные расходы на служебные машины и автобус для сотрудников.

Виталий Смокотин,

гендиректор компании "Мартика":

— О повышении цен мы пока не задумывались, так как конкурентная среда на нашем рынке этого просто не позволит сделать. Сегодняшняя ситуация толкает нас к тому, что мы зарабатываем меньше и снижаем свою экономическую эффективность.

Мнение экспертов

Тимур Нигматуллин,

аналитик "Открытие Брокер":

— По моим расчётам, повышение цен на бензин на 10% ведёт к повышению годовой инфляции примерно на 0,2 п.п. По итогам 2018 года на фоне роста цен на бензин ожидаем инфляцию 3,5-4% (т.е. ценники в магазинах по итогам года в среднем вырастут на эту величину).

Алексей Тузов,

эксперт транспортной отрасли:

— Рост цен на бензин отразится в первую очередь на стоимости продукции АПК, так как до 31% в структуре ее себестоимости приходится на ГСМ. У производителей зерновых культур подобные затраты составляют 31% от суммы общих затрат, а у производителей картофеля, моркови, свеклы – 10%.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, скачек цен может увеличить инфляцию еще на 0,4%.

Факты

В мае цены на бензин в России выросли более чем на 5,5%. С начала года — на 7,2%. Источник: Росстат.

Справка

По состоянию на 3 июня литр топлива на АЗС в Алтайском крае стоил:

Бензин АИ-92 — 40,50 рубля (в начале апреля 37,05);

Бензин АИ-95 — 42,32 рубля (в начале апреля 38,99);

ДТ летнее — 44,28 рубля (в начале апреля 40,59).

Источник: центральное диспетчерское управление ТЭК РФ.

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