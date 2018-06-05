Как повышение цен на бензин ударило по карману автомобилистов Барнаула

За апрель-май топливо на АЗС в Алтайском крае подорожало на 3 рубля. Altapress.ru подсчитал, как это отразилось на кошельке среднестатистического водителя.
Чтобы представить, насколько дороже стали поездки на работу на личном автомобиле, мы для расчетов взяли маршрут длиной 10 км — примерно столько нужно преодолеть жителю спальных районов, чтобы добраться в центр города. Например, ровно столько придется проехать от Докучаево до городской администрации.
Получается, только ради поездок на работу и обратно по будням средний барнаульский автомобилист преодолевает 100 км в неделю (или 400 км в месяц).
Предположим, водитель ездит на седане. Для примера возьмем Lada Vesta с 106-сильным мотором. Эта модель расходует 9,3 литра бензина АИ-92 на каждую сотню километров в городском режиме. Получается, что владелец такой машины на поездки на работу в июне тратит на 112 рублей (в месяц) больше, чем в апреле.
Если мы заменим Lada Vesta на внедорожник Toyota Land Cruiser (309 л.с.; расход — 18,3 литра бензина на 100 км), то стоимость поездок вырастет на 220 рублей.
Подчеркнем — это минимальные расчетные значения. На практике реальный расход топлива обычно выше, а зимой он вырастает еще на 15-30% из-за прогревов двигателя.
Мы также подсчитали, насколько дороже теперь стали поездки в Новосибирск. Так, на Lada Vesta с ее расходом 5,5 литров на 100 км по трассе съездить до столицы Сибири и обратно стало дороже почти на 80 рублей. На Toyota Land Cruiser, который съедает 11,4 литра бензина на каждую сотню километров, вояж до соседнего мегаполиса и обратно стал дороже более чем на 160 рублей.
Меньше всего повышение цен на топливо сказалось на владельцах машин с дизельными моторами: у них расход топлива традиционно ниже. Например, на новом VW Tiguan с дизельным мотором он составляет 7,6 литров дизеля в городе и 5,1 литра на трассе. Получается, что поездки на работу для владельца такого кроссовера стали дороже на 91 рубль, а дорога до Новосибирска и обратно — на 72.
Справка
По состоянию на конец мая литр топлива на АЗС в Алтайском крае стоил:
- Бензин АИ-92 — 40,05 рубля (в начале апреля 37,05);
- Бензин АИ-95 — 41,87 рубля (в начале апреля 38,99);
- ДТ летнее — 43,83 рубля (в начале апреля 40,59).
Источник: центральное диспетчерское управление ТЭК РФ.
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