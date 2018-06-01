На Камчатке краевой депутат из-за высоких цен на бензин будет ездить в парламент на коне

Депутат-эсер Михаил Пучковский потребовал организовать у здания правительства Камчатского края стойло для своего коня. Таким образом народный избранник протестует против высоких цен на бензин, пишет РИА Новости.
Депутат направил письмо с требованием организовать коновязь в адрес губернатора, председателя регионального парламента и начальника краевой ГИБДД. В заявлении говорится, что из-за высоких цен на бензин и продукты депутат, как пенсионер, не может позволить себе добираться на заседания на автотранспорте, поэтому хочет приезжать на сессии Заксобрания только верхом на своем коне по кличке Ракета.
Коллеги по краевому парламенту из партии "Единая Россия" подарили Пучковскому проездной на общественный транспорт. Но он отказался, так как выступил со своей инициативой не затем, чтобы ему помогли, а чтобы обратили внимание на рост цен.
Михаил Пучковский занимает кресло на неосвобожденной основе (то есть может одновременно заниматься другой работой). Согласно данным, которые были указаны в декларации парламентария, его доход в 2017 году составил 276 тысяч рублей (23 тысячи в месяц). Пучковский живёт в частном доме за чертой Петропавловска-Камчатского и разводит лошадей.
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